У центрі Луцька дівчина з пневматичної зброї влучила у вікно тролейбуса
Сьогодні, 18:00
У Луцьку на Театральному майдані дівчина здійснила кілька пострілів з пневматичної зброї і влучила у вікно тролейбуса.
Це сталося 4 квітня орієнтовно о 19 годині, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.
6 квітня відео з камер спостереження у центрі міста оприлюднив Департамент Муніципальної варти міста.
На відео видно, що дівчина, яка сиділа на лавці із хлопцем, здійснила кілька пострілів у різні боки. У результаті одна з куль влучила у тролейбус, який у цей час перебував на зупинці громадського транспорту.
Постраждалих внаслідок події немає, сказала Марина Балдич. З її слів, причетних до стрілянин встановили, пістолет у них вилучили. Чи повнолітні хлопець і дівчина на відео правоохоронці не озвучили. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Це сталося 4 квітня орієнтовно о 19 годині, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.
6 квітня відео з камер спостереження у центрі міста оприлюднив Департамент Муніципальної варти міста.
На відео видно, що дівчина, яка сиділа на лавці із хлопцем, здійснила кілька пострілів у різні боки. У результаті одна з куль влучила у тролейбус, який у цей час перебував на зупинці громадського транспорту.
Постраждалих внаслідок події немає, сказала Марина Балдич. З її слів, причетних до стрілянин встановили, пістолет у них вилучили. Чи повнолітні хлопець і дівчина на відео правоохоронці не озвучили. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Коментарі 1
Якась пізда неадекватна. На п'яну голову зачата.
