У центрі Луцька дівчина з пневматичної зброї влучила у вікно тролейбуса

У центрі Луцька дівчина з пневматичної зброї влучила у вікно тролейбуса
У Луцьку на Театральному майдані дівчина здійснила кілька пострілів з пневматичної зброї і влучила у вікно тролейбуса.

Це сталося 4 квітня орієнтовно о 19 годині, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

6 квітня відео з камер спостереження у центрі міста оприлюднив Департамент Муніципальної варти міста.

На відео видно, що дівчина, яка сиділа на лавці із хлопцем, здійснила кілька пострілів у різні боки. У результаті одна з куль влучила у тролейбус, який у цей час перебував на зупинці громадського транспорту.

Постраждалих внаслідок події немає, сказала Марина Балдич. З її слів, причетних до стрілянин встановили, пістолет у них вилучили. Чи повнолітні хлопець і дівчина на відео правоохоронці не озвучили. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, дівчина, постріли, тролейбус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якась пізда неадекватна. На п'яну голову зачата.
Відповісти
Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися із захисником України Віталієм Назарчуком
Сьогодні, 19:00
У центрі Луцька дівчина з пневматичної зброї влучила у вікно тролейбуса
Сьогодні, 18:00
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ЗМІ
Сьогодні, 17:48
На Волині шквальний вітер та град пошкодили світлини на Алеї Героїв
Сьогодні, 16:40
Звірства росіян у Бучі: двом військовим РФ повідомили про підозру, ще три справи – в суді
Сьогодні, 16:09
Медіа
відео
1/8