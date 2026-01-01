У центрі Луцька дівчина з пневматичної зброї влучила у вікно тролейбуса





Це сталося 4 квітня орієнтовно о 19 годині, розповіла Марина Балдич.



6 квітня відео з камер спостереження у центрі міста оприлюднив Департамент Муніципальної варти міста.



На відео видно, що дівчина, яка сиділа на лавці із хлопцем, здійснила кілька пострілів у різні боки. У результаті одна з куль влучила у тролейбус, який у цей час перебував на зупинці громадського транспорту.



Постраждалих внаслідок події немає, сказала Марина Балдич. З її слів, причетних до стрілянин встановили, пістолет у них вилучили. Чи повнолітні хлопець і дівчина на відео правоохоронці не озвучили. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

