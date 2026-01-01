На Волині шквальний вітер та град пошкодили світлини на Алеї Героїв

6 квітня на Алеї пам'яті Героїв у Шацьку шквальний вітер та град пошкодили декілька банерів зі світлинами загиблих на війні захисників.Про це Суспільному розповіла головна бухгалтерка місцевої комунальної установи "Муніципальний центр". З її слів, таке стається не вперше.Загалом на Алеї є 76 банерів, 10 з них раніше замінювали через те, що фото вицвіли на сонці. Зараз комунальники дозамовили ще 10 банерів: два з них для нещодавно загиблих військовослуєжовців, 8 — заміна пошкоджених. Вартість одного банера зі світлиною — 495 гривень.Станом на обід 6 квітня комунальники причепили пошкоджені під час негоди банери й прибрали територію.Алею пам'яті Героїв у Шацьку встановили у вересні 2023 року. Тоді на ній було розміщено 22 банери з портретами воїнів громади, які загинули на російсько-українській війні.