На Волині шквальний вітер та град пошкодили світлини на Алеї Героїв
Сьогодні, 16:40
6 квітня на Алеї пам'яті Героїв у Шацьку шквальний вітер та град пошкодили декілька банерів зі світлинами загиблих на війні захисників.
Про це Суспільному розповіла головна бухгалтерка місцевої комунальної установи "Муніципальний центр" Людмила Гірич. З її слів, таке стається не вперше.
Загалом на Алеї є 76 банерів, 10 з них раніше замінювали через те, що фото вицвіли на сонці. Зараз комунальники дозамовили ще 10 банерів: два з них для нещодавно загиблих військовослуєжовців, 8 — заміна пошкоджених. Вартість одного банера зі світлиною — 495 гривень.
Станом на обід 6 квітня комунальники причепили пошкоджені під час негоди банери й прибрали територію.
Довідково: Алею пам'яті Героїв у Шацьку встановили у вересні 2023 року. Тоді на ній було розміщено 22 банери з портретами воїнів громади, які загинули на російсько-українській війні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
