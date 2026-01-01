У Харкові військовому ТЦК завдали удару ножем у живіт





Про це повідомили у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пише



Там зазначили, що сьогодні, 6 квітня, військові ТЦК перевіряли документи у цивільного громадянина, коли той дістав ніж та наніс одному з військових удару в живіт.



У ТЦК кажуть, що чоловік перебуває у розшуку, а після нападу на військового втік. Пораненого військовослужбовця доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу.



Там нагадали, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних, виконують службові обов’язки у воєнний час, а за будь-які спроби перешкоджання оповіщенню чи напади передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність.



«Зухвала агресія цивільних проти військових в одну мить може призвести до беззахисності самих цивільних. Війна помилок не прощає. Зірвана мобілізація лише наближає фронт», — кажуть у Харківському обласному ТЦК та СП.

У Харкові чоловік, який знаходиться у розшуку, напав на військового ТЦК та завдав йому удару ножем у живіт.Про це повідомили у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пише Громадське Там зазначили, що сьогодні, 6 квітня, військові ТЦК перевіряли документи у цивільного громадянина, коли той дістав ніж та наніс одному з військових удару в живіт.У ТЦК кажуть, що чоловік перебуває у розшуку, а після нападу на військового втік. Пораненого військовослужбовця доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу.Там нагадали, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних, виконують службові обов'язки у воєнний час, а за будь-які спроби перешкоджання оповіщенню чи напади передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність.«Зухвала агресія цивільних проти військових в одну мить може призвести до беззахисності самих цивільних. Війна помилок не прощає. Зірвана мобілізація лише наближає фронт», — кажуть у Харківському обласному ТЦК та СП.

