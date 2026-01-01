Дощі, сильні пориви та нічні заморозки: на більшість областей насувається похолодання





Про це повідомляє Наталки Діденко.



Зміна повітряних мас: сьогодні-завтра Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який несе опади й зниження температури.

Штормовий вітер: найближчим часом погода може бути некомфортною через сильний північно-західний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду.



Низькі температури: на тлі похолодання в нічні години у багатьох регіонах ймовірні заморозки, місцями не виключається навіть мокрий сніг.



Повернення тепла: поступове потепління та покращення погоди в Україні ймовірне орієнтовно наступного тижня.



Як зміниться погода найближчим часом



Згідно з інформацією фахівця, найближчим часом в Україні очікується зміна повітряних мас.



Вона зауважила, що на це особливо важливо зважати метеопатам, хоча "зараз знайти людину, яка не реагує на зміну погоди чи принаймні про це не пише, складнувато".



Діденко розповіла, що сьогодні-завтра (6-7 квітня) Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе:



опади;



зниження температури повітря.



Чого чекати від погоди в Україні завтра



Завтра, 7 квітня, більшість території України, за словами синоптика, опиниться в тилу цього фронту.



"Тобто, зайде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6+9 градусів", - пояснила Діденко.



Дещо тепліше у вівторок - близько +9+13 градусів за Цельсієм - буде при цьому:



на півдні;



на сході.



В цілому по Україні переважатиме волога погода - з періодичними дощами.



Крім того, "некомфортним компонентом найближчої погоди буде сильний вітер північно-західного походження".



Завтра місцями можуть бути штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.



У Києві 7 квітня очікується:



похолодання до +7+9 градусів;



місцями - дощ;



сильний північно-західний вітер.



Коли можливі заморозки та мокрий сніг



Вже 8 квітня "похолодання посунеться" і на південь, і на схід.



Впродовж 8-9 квітня є також ймовірність мокрого снігу.



"Увага! У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки", - наголосила Діденко.



Вплив погоди на людей і коли повернеться тепло



Згідно з інформацією спеціаліста, у період погодних змін у декого можливе "загострення серцево-судинних недуг, головний біль, капризи артеріального тиску, сонливість тощо".



"Адже не якась конкретна погода недружньо впливає на самопочуття, а саме різка зміна погоди", - пояснила вона.



Насамкінець Діденко повідомила, що після похолодання в Україну прийде потепління - "орієнтовно з 14-15 квітня".

