На Рівненщині вітер зірвав дах зі школи, на Волині попереджають про грозу з градом
Сьогодні, 14:00
На заході України вирує шторм - з градом, різким вітром і зірваними дахами. Найбільше дісталося Волині, Рівненщині та Львівщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру та повідомлення очевидців у соцмережах.
Град і шторм: що відбувається
На Волині 6 квітня оголосили жовтий рівень небезпеки - перший рівень з трьох. Синоптики попередили про грозу з градом, яка мала тривати до кінця доби.
На Львівщині також оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру очікувалися впродовж усього дня.
Синоптики рекомендували:
не стояти поблизу дерев, рекламних щитів і ліній електропередач
зачинити вікна
прибрати з балконів усе, що може зірвати вітер
Зірвані дахи і зруйновані будівлі
Негода вже завдала реальної шкоди.
У селі Хиночі на півночі Рівненщини - у Володимирецькій громаді - вітер зірвав дах місцевої школи.
В Олеську на Львівщині сильний вітер також зніс покрівлю будівлі.
Пориви вітру в західних, більшості північних та центральних областях сягають 15-20 метрів за секунду - це вже небезпечний рівень.
У Києві вітер виявився настільки сильним, що довелося зняти головний прапор країни.
