На Рівненщині вітер зірвав дах зі школи, на Волині попереджають про грозу з градом





Про це повідомляє



Град і шторм: що відбувається



На Волині 6 квітня оголосили жовтий рівень небезпеки - перший рівень з трьох. Синоптики попередили про грозу з градом, яка мала тривати до кінця доби.



На Львівщині також оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру очікувалися впродовж усього дня.



Синоптики рекомендували:



не стояти поблизу дерев, рекламних щитів і ліній електропередач



зачинити вікна



прибрати з балконів усе, що може зірвати вітер



Зірвані дахи і зруйновані будівлі



Негода вже завдала реальної шкоди.



У селі Хиночі на півночі Рівненщини - у Володимирецькій громаді - вітер зірвав дах місцевої школи.



В Олеську на Львівщині сильний вітер також зніс покрівлю будівлі.



Пориви вітру в західних, більшості північних та центральних областях сягають 15-20 метрів за секунду - це вже небезпечний рівень.



У Києві вітер виявився настільки сильним, що довелося зняти головний прапор країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію