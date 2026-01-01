На Рівненщині вітер зірвав дах зі школи, на Волині попереджають про грозу з градом

На заході України вирує шторм - з градом, різким вітром і зірваними дахами. Найбільше дісталося Волині, Рівненщині та Львівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру та повідомлення очевидців у соцмережах.

Град і шторм: що відбувається

На Волині 6 квітня оголосили жовтий рівень небезпеки - перший рівень з трьох. Синоптики попередили про грозу з градом, яка мала тривати до кінця доби.

На Львівщині також оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру очікувалися впродовж усього дня.

Синоптики рекомендували:

не стояти поблизу дерев, рекламних щитів і ліній електропередач

зачинити вікна

прибрати з балконів усе, що може зірвати вітер

Зірвані дахи і зруйновані будівлі

Негода вже завдала реальної шкоди.

У селі Хиночі на півночі Рівненщини - у Володимирецькій громаді - вітер зірвав дах місцевої школи.

В Олеську на Львівщині сильний вітер також зніс покрівлю будівлі.

Пориви вітру в західних, більшості північних та центральних областях сягають 15-20 метрів за секунду - це вже небезпечний рівень.

У Києві вітер виявився настільки сильним, що довелося зняти головний прапор країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: негода, вітер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8