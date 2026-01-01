Працівниця Волинської обласної лікарні за 4 тисячі доларів «допомагала» чоловікам отримати інвалідність

Працівниця Волинської обласної лікарні за 4 тисячі доларів «допомагала» чоловікам отримати інвалідність
СБУ та Нацполіція у Луцьку викрили чергову схему для ухилянтів.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще одну схему ухилення від мобілізації у медичному закладі Волині.

За матеріалами справи, працівниця Волинської обласної клінічної лікарні намагалась налагодити механізм вимагання та отримання хабарів від військовозобов’язаних чоловіків, які планували оформити інвалідність.

За гроші вона обіцяла незаконно впливати на членів експертної комісії для отримання позитивного висновку. Фігурантка, запевняла, що без цих коштів чоловікам буде відмовлено у встановленні групи інвалідності.

Свої послуги медикиня оцінювала у 4-5 тис. дол. США з особи.

Співробітники СБУ затримали медпрацівницю в Луцьку поблизу лікарні під час отримання нею чотирьох тисяч доларів США від одного з військовозобов’язаних чоловіків.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення усіх причетних до протиправної діяльності.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з працівниками ГУ Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, СБУ, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
