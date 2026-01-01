На Волині неповнолітній водій авто врізався у дерево: троє постраждалих, загинув 17-річний хлопець

Поліцейські зʼясовують обставини ДТП у Луцькому районі, в якій загинув неповнолітній.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася вчора, близько 20:30, поблизу села Носачевичі Луцького району.17-річний водій автомобіля Славута не впорався з керуванням та зіткнувся із деревом. Він та ще двоє пасажирів, 18 і 16 років, отримали травми, їх госпіталізували до медзакладів. Ще один 17-річний пасажир від отриманих травм помер у кареті швидкої.За фактом смертельної аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть встановлені усі обставини ДТП.