На Волині неповнолітній водій авто врізався у дерево: троє постраждалих, загинув 17-річний хлопець

Поліцейські зʼясовують обставини ДТП у Луцькому районі, в якій загинув неповнолітній.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася вчора, близько 20:30, поблизу села Носачевичі Луцького району. 

17-річний водій автомобіля Славута не впорався з керуванням та зіткнувся із деревом. Він та ще двоє пасажирів, 18 і 16 років, отримали травми, їх госпіталізували до медзакладів. Ще один 17-річний пасажир від отриманих травм помер у кареті швидкої. 
За фактом смертельної аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть встановлені усі обставини ДТП.


