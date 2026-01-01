Вогонь підходив упритул до доріг та будинків: на Волині згоріло понад 30 га землі
4 - 5 квітня горіло в усіх районах області. Суха трава, чагарники, очерет — понад 30 гектарів випаленої землі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У неділю рятувальники ліквідували 16 пожеж на відкритих територіях, ще 11 — напередодні. Пожежі зафіксовані у Луцькій, Нововолинській, Володимирській, Любешівській, Турійській, Старовижівській, Затурцівській, Литовезькій, Камінь-Каширській, Маневицькій, Голобській, Цуманській, Зимнівській, Устилузькій, Іваничівській, Локачинській і Ківерцівській громадах.

Вогонь підходив упритул до доріг, житлових будинків, залізничних колій, ліній електропередач і будівель.
Зокрема, ополудні 4 квітня на території садового масиву «Калина» у Ковелі вогонь перекинувся із сухої трави та чагарників на будівлі, у результаті пошкоджень зазнав дачний будинок та господарська споруда.
5 квітня пообіді горіла суха трава і очерет поблизу с. Новий Мосир на Ковельщині. Вогонь поширився на площі 2 га. Майже одночасно поблизу с. Башлики у Цуманській громаді вогонь охопив 4 гектари сухої трави і чагарників.

Пізно увечері 5 квітня виникла пожежа сухої трави та чагарників на площі 2,8 га поблизу с. Хопнів Ківерцівської громади.
Усі займання ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевих пожежних команд. Потерпілих, на щастя, не було.
Майже кожна з цих пожеж — не випадковість, це необережне поводження громадян з вогнем.
