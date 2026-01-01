Стало відомо ім'я чоловіка, який трощив авто з сокирою у Луцьку: де він зараз
Сьогодні, 11:17
На Волині слідчі оголосили підозру фігуранту, який пошкодив дві автівки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент стався у Луцьку, 3 квітня, по вул. Новочерчицькій.
За інформацією телеграм-каналу ВолиньПост, чоловік, який пошкодив сокирою авто та погрожував людям, імовірно є Хлистун Сергій Петрович, житель цієї ж вулиці.
Він зареєстрований як фізична-особа підприємець (ФОП) у місті Луцьк.
Основні види діяльності: посередництво в торгівлі та консультування з питань комерційної діяльності.
Нагадаємо, що під час словесного конфлікту з громадянами чоловік, 1973 року народження, наніс численні удари сокирою по автомобілю Mitsubishi Outlander, а потім – ножем по Mercedes-Benz. Далі сів у транспортний засіб і втік.
Громадяни зателефонували 102 – наряд ТОР патрульної поліції прибув за декілька хвилин. Причетного по орієнтуванню на одній з АЗС виявили співробітники патрульної поліції і доставили на місце інциденту.
Для встановлення всіх обставин події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років.
Також на нього патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП, адже хуліганство він вчинив в стані сп’яніння. За це передбачено штраф і позбавлення права керування.
Наразі підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання і очікує запобіжного заходу.
Призначено ряд експертиз, слідство триває.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент стався у Луцьку, 3 квітня, по вул. Новочерчицькій.
За інформацією телеграм-каналу ВолиньПост, чоловік, який пошкодив сокирою авто та погрожував людям, імовірно є Хлистун Сергій Петрович, житель цієї ж вулиці.
Він зареєстрований як фізична-особа підприємець (ФОП) у місті Луцьк.
Основні види діяльності: посередництво в торгівлі та консультування з питань комерційної діяльності.
Нагадаємо, що під час словесного конфлікту з громадянами чоловік, 1973 року народження, наніс численні удари сокирою по автомобілю Mitsubishi Outlander, а потім – ножем по Mercedes-Benz. Далі сів у транспортний засіб і втік.
Громадяни зателефонували 102 – наряд ТОР патрульної поліції прибув за декілька хвилин. Причетного по орієнтуванню на одній з АЗС виявили співробітники патрульної поліції і доставили на місце інциденту.
Для встановлення всіх обставин події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років.
Також на нього патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП, адже хуліганство він вчинив в стані сп’яніння. За це передбачено штраф і позбавлення права керування.
Наразі підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання і очікує запобіжного заходу.
Призначено ряд експертиз, слідство триває.
