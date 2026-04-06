Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації, - омбудсманка





Про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова, пише



За словами Решетилової, в Офісі омбудсмана створено робочу групу з вивчення можливостей досягнення чітких термінів служби.



"Потрібне право на визначеність для військовослужбовців, це надзвичайно важливо. У будь-якої людини, якщо немає визначеності в житті, це може призводити до вигорання, деморалізації, навіть до депресії. А наші військовослужбовці, хто з 2014-го року, хто з 2022-го і пізніше, живуть у постійній ситуації невизначеності.



Так не має бути. Мені кажуть: це ж проста математика – порахувати, скільки треба мобілізувати, і ми будемо знати, скількох і коли ми зможемо відпустити. Але формула насправді значно складніша. В ній має бути враховане питання справедливої мобілізації. А справедлива мобілізація впирається ще в низку питань, наприклад, справедливого бронювання чи корупційних схем, які при цьому є. І з цим треба працювати", - йдеться в повідомленні.



Решетилова наголошує: коли зараз знову порушується тема посилення відповідальності за самовільне залишення частини, її теза на всіх нарадах, на всіх рівнях – спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім – посилення відповідальності за СЗЧ.



"Бо виходить, ми декларуємо, що військовослужбовці – це найкращі люди, ми їм вдячні, але вся відповідальність і всі обмеження постійно падають тільки на них. Велика частина суспільства не відчуває цих обмежень, не відчуває своєї відповідальності", – пояснює омбудсман.



Решетилова зазначає: дуже багато військовозобов'язаних ухиляються від служби, тому що бояться невизначеності. Якщо їм сказати, що служба триватиме 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя. Ти відслужив 2-3 роки, потім у тебе знову ротація.



Водночас уповноважена попередила, що тут популярних рішень не буде і суспільство повинно бути до цього готове.



"Тим, хто тікає від служби уже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується…



Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", - сказала Решитилова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

