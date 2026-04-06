Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації, - омбудсманка
Сьогодні, 10:04
В Офісі військового омбудсмана пояснюють, що вирішення проблеми самовільного залишення військових частин та встановлення чітких термінів служби неможливе без посилення мобілізації.
Про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова, пише Українська правда.
За словами Решетилової, в Офісі омбудсмана створено робочу групу з вивчення можливостей досягнення чітких термінів служби.
"Потрібне право на визначеність для військовослужбовців, це надзвичайно важливо. У будь-якої людини, якщо немає визначеності в житті, це може призводити до вигорання, деморалізації, навіть до депресії. А наші військовослужбовці, хто з 2014-го року, хто з 2022-го і пізніше, живуть у постійній ситуації невизначеності.
Так не має бути. Мені кажуть: це ж проста математика – порахувати, скільки треба мобілізувати, і ми будемо знати, скількох і коли ми зможемо відпустити. Але формула насправді значно складніша. В ній має бути враховане питання справедливої мобілізації. А справедлива мобілізація впирається ще в низку питань, наприклад, справедливого бронювання чи корупційних схем, які при цьому є. І з цим треба працювати", - йдеться в повідомленні.
Решетилова наголошує: коли зараз знову порушується тема посилення відповідальності за самовільне залишення частини, її теза на всіх нарадах, на всіх рівнях – спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім – посилення відповідальності за СЗЧ.
"Бо виходить, ми декларуємо, що військовослужбовці – це найкращі люди, ми їм вдячні, але вся відповідальність і всі обмеження постійно падають тільки на них. Велика частина суспільства не відчуває цих обмежень, не відчуває своєї відповідальності", – пояснює омбудсман.
Решетилова зазначає: дуже багато військовозобов'язаних ухиляються від служби, тому що бояться невизначеності. Якщо їм сказати, що служба триватиме 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя. Ти відслужив 2-3 роки, потім у тебе знову ротація.
Водночас уповноважена попередила, що тут популярних рішень не буде і суспільство повинно бути до цього готове.
"Тим, хто тікає від служби уже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується…
Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", - сказала Решитилова.
Про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова, пише Українська правда.
За словами Решетилової, в Офісі омбудсмана створено робочу групу з вивчення можливостей досягнення чітких термінів служби.
"Потрібне право на визначеність для військовослужбовців, це надзвичайно важливо. У будь-якої людини, якщо немає визначеності в житті, це може призводити до вигорання, деморалізації, навіть до депресії. А наші військовослужбовці, хто з 2014-го року, хто з 2022-го і пізніше, живуть у постійній ситуації невизначеності.
Так не має бути. Мені кажуть: це ж проста математика – порахувати, скільки треба мобілізувати, і ми будемо знати, скількох і коли ми зможемо відпустити. Але формула насправді значно складніша. В ній має бути враховане питання справедливої мобілізації. А справедлива мобілізація впирається ще в низку питань, наприклад, справедливого бронювання чи корупційних схем, які при цьому є. І з цим треба працювати", - йдеться в повідомленні.
Решетилова наголошує: коли зараз знову порушується тема посилення відповідальності за самовільне залишення частини, її теза на всіх нарадах, на всіх рівнях – спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім – посилення відповідальності за СЗЧ.
"Бо виходить, ми декларуємо, що військовослужбовці – це найкращі люди, ми їм вдячні, але вся відповідальність і всі обмеження постійно падають тільки на них. Велика частина суспільства не відчуває цих обмежень, не відчуває своєї відповідальності", – пояснює омбудсман.
Решетилова зазначає: дуже багато військовозобов'язаних ухиляються від служби, тому що бояться невизначеності. Якщо їм сказати, що служба триватиме 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя. Ти відслужив 2-3 роки, потім у тебе знову ротація.
Водночас уповноважена попередила, що тут популярних рішень не буде і суспільство повинно бути до цього готове.
"Тим, хто тікає від служби уже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується…
Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", - сказала Решитилова.
