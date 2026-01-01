Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі: серед загиблих - дворічна дитина





Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак, пише



Станом на 7:00 відомо про трьох загиблих.



Голова ОВА Олег Кіпер розповів, що серед загиблих — 30-річна жінка та її маленька донька, якій було два роки, та ще одна жінка віком 53 роки.



Кількість постраждалих зросла до 15, з них 13 людей шпиталізували. Зокрема, поранення зазнали вагітна жінка та двоє дітей: семимісячний хлопчик та дворічна дівчинка. Серед постраждалих також є двоє підлітків віком 17 та 18 років.



У ДСНС розповіли, що, попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували всі пожежі. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами ще можуть бути люди.



У Приморському районі пошкоджений житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.



У Київському районі постраждав один багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

