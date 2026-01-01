Волинянин дав хабар прикордоннику, щоб втекти з України через ліс: як його покарав суд





Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, пишуть



Минулоріч Роман Д. розповів інспектору прикордонної служби про намір незаконно перетнути державний кордон поза офіційним пунктом пропуску. Під час зустрічі з останнім у Луцьку чоловік обумовив вартість послуги – 2000 доларів.



10 жовтня волинянин приїхав у ліс села Гаївка, щоб далі втекти в Білорусь. Там же надав прикордоннику обіцяні кошти за незаконне переправлення. Однак злочинні дії викрили правоохоронні органи.



Правопорушення кваліфікували за статтею 369 КК України (надання службовій особі ДПСУ неправомірної вигоди).



На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він є особою молодого віку, характеризується посередньо, раніше до криміналу не притягувався.



Суд призначив Романові Д. штраф у розмірі 85 тисяч гривень.

Хабар не допоміг молодому волинянину через ліс потрапити за кордон. Тепер той заплатить 85 тисяч гривень штрафу.Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, пишуть "Волинські новини"

