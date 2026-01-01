Волинські господині поділилися рецептом приготування домашньої ковбаси до Великодня. ВІДЕО

Лідія Юскевич, Оксана Міщук та Оксана Лойко поділилися рецептом приготування домашньої ковбаси до Великодня.



Ковбасу печуть у печі, розповіла



"Колись давали телятину, зараз люди виходять з того, що є. Сала я майже не даю, бо лопатка і так жирненька, із ребер зрізаю, жир тут дається із м’яса", — каже Оксана Лойко.



На кілограм фаршу господиня дає столову ложку солі й три чайні ложки перцю. Також додає часник і воду — щоб ковбаса була соковитіша.



"Фарш до ковбаси треба добре вимісити. Збити, щоб він мав таку клейкість. Ковбаса має постояти, щоб замаринуватися", — пояснює вона.



Кишки начинюють фаршем. Раніше це робили вручну, закріплюючи на краї кишки металеве кільце.



Зараз для наповнення кишок використовують електромашинку.



"Ті спогади, як вже печуть ту ковбасу вдома, то пахла вся хата. Ковбаси то не давали, а вже намакаємо хліба в тому жирі, який з ковбаси, то здається смачнішого не було нічого", — пригадує господиня.



Ковбасу жителі села Човниці готують і для військових, їм передають також шинку і тушковане м’ясо.



Довідково: До переліку нематеріальної культурної спадщини Волині офіційно внесли традиційне приготування волинської домашньої ковбаси у Камінь-Каширській територіальній громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

