Що задекларувала народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич
Народна депутатка України Ірина Констанкевич, обрана до Верховної Ради України у 2019 році по одномандатному виборчому округу №23 з центром у селищі Маневичі, подала щорічну декларацію про доходи за 2025 рік.

Згідно з декларацією, Ірина Констанкевич зареєстрована і фактично проживає у селі Тарасове біля Луцька. Також нардепка вказала майно та доходи свого чоловіка Миколи Сорокопуда, пише Суспільне.

Нерухомість народної депутатки

У декларації народна депутатка вказала чотири земельні ділянки у Луцькому районі, власником яких є чоловік Ірини Констанкевич Микола Сорокопуд:

у селі Зміїнець — 2408 м2, придбана 21 липня 2000 року, вартість на момент купівлі не вказана;

у селі Тарасове — 1221 м2, придбана 7 жовтня 2005 року за 2 тисячі 304 гривні;

у селі Боголюби — 1996 м2, придбана 13 листопада 2014 року за 50 тисяч 100 гривень;

у селі Боголюби — 2465 м2, придбана 15 грудня 2016 року, ціна земельної ділянки не зазначена.

Ірина Констанкевич безоплатно користується будинком площею 238,5 м2 у селі Тарасове. Дім 7 грудня 2018 року придбав чоловік нардепки Микола Сорокопуд, ціна будинку на момент купівлі не вказана.

Також чоловікові Ірині Констанкевич з 23 квітня 2018 року належить кімната 13,2 м2 у Луцьку вартістю 57 тисяч 367 гривень та нежитлове підвальне приміщення площею 66,1 м2 з 23 серпня 2019 року в Луцьку.

З 2 січня 2020 року нардепка у позичку володіє нежитловим приміщенням площею 12 м2 у селищі Любешів, його власник — виробничо-комерційне підприємство "Любешівсервіс", вартість — 30 тисяч гривень. Також політикиня з 1 січня 2021 року орендує у приватного акціонерного товариства "ЕНКО" у Луцьку офіс площею 18,3 м2. Ціна офісу не зазначена.

У Києві народна депутатка орендує у громадянина України Бориса Шиліна з 1 листопада 2020 року квартиру площею 49,90 м2. Вартість помешкання — 2 мільйони 520 тисяч 61 гривня.

Транспортні засоби

У декларації Ірина Констанкевич вказала 4 транспортні засоби. Власником трьох автомобілів є чоловік Микола Сорокопуд:

автомобіль Хонда Аккорд 1995 року, придбаний 5 травня 2001 року за 20 тисяч гривень;

автомобіль Хонда Аккорд 1986 року, придбаний 11 липня 2007 року за 10 тисяч гривень;

автомобіль SKODA KAROQ 2022 року, придбаний 16 грудня 2022 року за 1 мільйон 145 тисяч 938 гривні.

Нардепка безоплатно користується автомобілем AUDI Q5 2021 року, власником якого 9 вересня 2021 року став її чоловік Микола Сорокопуд. Ціна автівки на момент придбання — 951 тисяча 22 гривні.

Цінне рухоме майно

Серед цінного рухомого майна у декларації Ірина Констанкевич вказала обладнання для відновлюваної енергетики. Це фотоелектричні панелі вартістю 435 тисяч 552 гривні. Власник майна з 10 липня 2018 року — чоловік нардепки Микола Сорокопуд.

Корпоративні права

У декларації Ірина Констанкевич вказала, що її чоловік з 1 червня 2019 року має 50% частки в Адвокатському об'єднанні Ковальов, Сорокопуд та партнери. Також Микола Сорокопуд з 17 січня 2023 року володіє 18,18% частки в товаристві з обмеженою відповідальністю "Ковельська оптово-торгова база".

Доходи Ірини Констанкевич

У 2025 році народна депутатка отримала 879 тисяч 439 гривні заробітної плати в управлінні справами апарату Верховної ради України. Також Ірина Констанкевич торік отримала пенсії на суму 147 тисяч 169 гривні.

Чоловік нардепки Микола Сорокопуд у 2025 році одержав 3 мільйони 784 тисяч 614 гривні доходу від заняття підприємницькою діяльністю, 125 тисяч 241 гривню гонорару від товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньелектрозбут", 79 тисяч 783 гривні пенсії, 4 тисячі 119 гривень кешбеку від банків та 1000 гривень Зимової підтримки.

Заощадження

Ірина Констанкевич задекларувала, що готівкою зберігає 1 мільйон 200 тисяч гривень. На банківських рахунках в депутатки розміщені 97 тисяч 122 гривні та 13 тисяч 614 Євро. У чоловіка Миколи Сорокопуда готівкою — 7 мільйонів 950 тисяч гривень та 111 доларів США на банківських рахунках.

