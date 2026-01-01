«Лінива» паска без вимішування тіста: рецепт, який вдасться у будь-кого

Класична святкова випічка до Великодня готується дуже довго. Найбільше часу йде на вимішування тіста, опару. Через те, що тісто недостатньо вимішене, воно може не підійти, і паска не вдатися. Але виявляється можна приготувати паску, минаючи цей етап за простим та швидким рецептом.«Лінива» паска попри те, що її не вимішують як звичайно, виходить повітряною, м’якою та довго не черствіє.- 350 г пшеничного борошна,- 2 яйця,- 150 г цукру,- 150 мл молока,- пакетик ванільного цукру,- дрібка солі,- 10 г сухих дріжджів,- 100 г вершкового масла,- 150 г цукатів, сухофруктів або родзинок,- цедра лимона.Змішайте дріжджі, цукор та трохи борошна. Залийте цю суміш теплим молоком, розмішайте ложкою та залиште на 10 хвилин. Коли на поверхні з’являться бульбашки, дріжджі активовані та готові до випікання.Нагрійте вершкове масло, щоб воно розм’якшилось. Додайте до нього яйця, а також цукор із сіллю. Розмішайте суміш, доведіть масу до однорідності.Дріжджову суміш з’єднайте з масляною, перемішайте. Після цього поступово підсипайте просіяне борошно. Борошно потрібно додати стільки, щоб консистенція суміші нагадувала густу сметану. Тісто готовеНакрийте тісто харчовою плівкою та залиште підходити на дві з половиною години. Об’єм тіста повинен значно збільшиться, після цього розмішайте його ложкою.Сухофрукти, цукати або родзинки попередньо залийте окропом і залиште на хвилин 10. Потім воду злийте, обсушіть їх паперовим рушником та додайте до тіста.Викладіть тісто у форми ложкою так, щоб воно займало третину форми. Накрийте форми рушником і залиште підходити, щоб тісто підросло і зайняло ¾ форми. Цей процес займе не менше 40 хвилин.Випікати «ледачу» паску в духовці потрібно близько 30 хвилин за температури 180 градусів.Після випікання паски, коли вона охолоне, нанесіть глазур.