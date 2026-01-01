Українські військові уразили носія «калібрів» - фрегат «Адмірал Макаров»

Під час атаки на Новоросійськ українські дрони вдарили по фрегату «Адмірал Макаров», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), пише Громадське.

Спершу розповів, що уражено «Адмирала Григоровича» — це перший військовий фрегат Військово-морських сил рф проєкту «Буревісник». Крім восьми ракет «Калібр», він також має на озброєнні зенітно-ракетний комплекс «Штиль-1 із 24 ракетами.

Під час атаки українських дронів із борту фрегата здійснювали пуск ракет протиповітряної оборони, але, за словами Мадяра, це не завадило уразити судно. Нині розвідка встановлює ступінь ураження.

Однак OSINT-аналітики проєкту «Кіберборошно» заявили, що насправді уражень зазнав інший фрегат «Адмирал Макаров» або «Адмирал Ессен», які зараз перебувають у Новоросійську. «Адмирал Григорович» же перебуває у складі оперативного з'єднання російського флоту в Середземному морі.

Після цього Мадяр також уточнив свій пост, зазначивши, що удар дійсно припав на «Адмирала Макарова».

Також під ураження потрапила плавуча бурова установка «Сиваш» — по ній ударив 413 окремий полк безпілотних систем «Рейд» разом із силами глибинного ураження Військово-морських сил.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 квітня безпілотники атакували портове місто Новоросійськ, що в Краснодарському краї рф. Ймовірно, під ударом опинився нафтовий термінал «Шесхаріс».

