Українські військові уразили носія «калібрів» - фрегат «Адмірал Макаров»





Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), пише



Спершу розповів, що уражено «Адмирала Григоровича» — це перший військовий фрегат Військово-морських сил рф проєкту «Буревісник». Крім восьми ракет «Калібр», він також має на озброєнні зенітно-ракетний комплекс «Штиль-1 із 24 ракетами.



Під час атаки українських дронів із борту фрегата здійснювали пуск ракет протиповітряної оборони, але, за словами Мадяра, це не завадило уразити судно. Нині розвідка встановлює ступінь ураження.



Однак OSINT-аналітики проєкту «Кіберборошно» заявили, що насправді уражень зазнав інший фрегат «Адмирал Макаров» або «Адмирал Ессен», які зараз перебувають у Новоросійську. «Адмирал Григорович» же перебуває у складі оперативного з'єднання російського флоту в Середземному морі.



Після цього Мадяр також уточнив свій пост, зазначивши, що удар дійсно припав на «Адмирала Макарова».



Також під ураження потрапила плавуча бурова установка «Сиваш» — по ній ударив 413 окремий полк безпілотних систем «Рейд» разом із силами глибинного ураження Військово-морських сил.



Нагадаємо, пізно ввечері 5 квітня безпілотники атакували портове місто Новоросійськ, що в Краснодарському краї рф. Ймовірно, під ударом опинився нафтовий термінал «Шесхаріс».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію