Завтра, 7 квітня, у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Головченком

7 квітня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Андрієм Головченко.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У вівторок, 7 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Головченка Андрія Миколайовича (08.10.1993 р.н.), який загинув першого квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.

У вівторок, 7 квітня, о 10.30 год тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до кафедрального собору Святої Трійці, а потім — до будинку на вул. Ветеранів, де жив Герой.

Поховають Андрія Головченка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.


