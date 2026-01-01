Завтра, 7 квітня, у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Головченком

7 квітня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У вівторок, 7 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Головченка Андрія Миколайовича (08.10.1993 р.н.), який загинув першого квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.У вівторок, 7 квітня, о 10.30 год тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до кафедрального собору Святої Трійці, а потім — до будинку на вул. Ветеранів, де жив Герой.Поховають Андрія Головченка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.