Секрети «7-го кілометра»: ТОП-5 місць, де всі закуповують окуляри





Буквально декілька років тому закупівля окулярів для більшості підприємців проходила за дуже передбачуваним сценарієм: поїхати на «7-й кілометр», пройтися рядами, обрати популярні моделі й сформувати запас на сезон. Сьогодні цей підхід вже не працює так ефективно. Підприємці більше не купують окуляри оптом “на око” — вони дивляться, що продається онлайн, аналізують попит і тільки після цього формують закупівлю.



У результаті сам «7-й кілометр» не втратив своєї ролі в цьому ланцюжку, але перестав бути єдиною точкою входу в ринок. Він став частиною більш складної системи, де офлайн і онлайн працюють разом. І саме ця трансформація суттєво змінила ринок оптики в Україні.



Як змінилася логіка попиту

Сьогодні поведінковий патерн покупців суттєво відрізняється від того, яким він був буквально пару років тому. Покупці більше не прив’язуються до одного універсального варіанту і рідко купують окуляри “на сезон наперед”. Також значно зменшилась роль бренду як основного критерію вибору, значно частіше люди орієнтуються на практичність, комфортний користувацький досвід та відповідність конкретним задачам. Вони прагнуть отримати рішення, яке буде зручним у повсякденному житті, а не просто виглядатиме привабливо.



Саме тому дедалі частіше покупці обирають кілька пар окулярів під різні сценарії використання:



для роботи за комп’ютером;

для водіння;

для повсякденного використання;

для відпочинку чи подорожей.

Такий підхід поступово стає нормою і безпосередньо впливає на структуру попиту. За оцінками учасників ринку, сегмент комп’ютерних окулярів демонструє найшвидше зростання - у межах двозначних показників щороку, що пов’язано зі збільшенням часу, проведеного перед екранами. За різними оцінками, попит на сонцезахисні та корекційні окуляри зріс у межах 12-20% щорічно, а сегмент мас-маркету продовжує розширюватися за рахунок доступних моделей і швидкої зміни трендів.



Водночас окуляри для читання формують передбачуваний попит серед аудиторії 35+, забезпечуючи стабільність категорії. На практиці сукупність цих факторів означає, що статичний асортимент у 2026 - це завідомо програшна стратегія. Він повинен оновлюватися, адаптуватися до запитів покупців та відповідати їх реальним поведінковим паттернам. Саме швидкість реакції на попит стає ключовим фактором конкурентоспроможності.



Чому e-commerce змінив ринок

Глобальна діджиталізація всіх сфер вплинула і на ринок оптики. E-commerce тут - це не лише про зростання продажів, але й про зміну самого процесу закупівлі товару. Бізнес перестає залежати від фізичних точок і отримав доступ до постачальників онлайн. Сьогодні підприємець:



перевіряє попит через маркетплейси;

тестує нові моделі невеликими партіями;

швидко змінює асортимент;

працює одразу з кількома каналами закупівель.

Це сформувало нову норму: швидкість важливіша за масштаб. І саме тому виграють ті, хто може оперативно реагувати на попит, а не просто тримати великий склад.



Хто постачає окуляри у 2026 році

Сфера оптики в Україні відрізняється сформованим кістяком пулу оптових постачальників, з якими працює більшість підприємців: Okulyary Optom, Fast Vision, Eternal, Furlux та Kaidi.



Та головною тенденцією сегменту залишається співпраця з більш системними та гнучкими партнерами, і одним із таких є



Фактично сьогодні постачальник окулярів оптом - це вже не просто точка закупівлі, а частина бізнес-процесу, яка впливає на швидкість обігу товару і можливість масштабування.



Малий бізнес як основний драйвер

Одна з найбільш помітних змін - активний розвиток малого і середнього бізнесу в цьому сегменті. Саме він формує більшу частину попиту і задає темп ринку. Серед основних причин цього явища варто зазначити:



низький поріг входу;

можливість продавати через соцмережі;

швидка реакція на тренди;

гнучкість у формуванні асортименту.

Малі підприємці працюють за принципом: швидко купив — швидко продав — швидко оновив. І саме під цю модель підлаштовується вся система постачання.



Висновок

«7-й кілометр» залишається важливою частиною ринку, але вже не визначає його повністю. Сьогодні ринок оптики працює як гібридна система, де офлайн і онлайн доповнюють один одного.



У таких умовах виграють постачальники, які можуть запропонувати не просто товар, а швидкість, гнучкість і зрозумілу логіку роботи. І хоча вибір партнера завжди залежить від задач бізнесу, практика показує: ті, хто працює системно і орієнтується на реальний попит, поступово стають основними гравцями у цій ніші.



