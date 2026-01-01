Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир'я, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Київ передав Москві пропозицію щодо енергетичного перемир'я.



Про це повідомляє



"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є", - наголосив президент.



Він додав, що країна-агресорка не захоче сама переходити до миру, якщо вона зможе фінансувати війну. Тому, наголосив Зеленський, важливо й надалі не збавляти тиску на Кремль.



"Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи, передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо, а головне - обмежує можливості Росії затягувати цю війну", - йдеться у заяві президента.



Він підкреслив, що тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу з війни. Зеленський зауважив, що зараз нафтовий ринок перебуває у кризовому стані через ситуацію навколо Ірану.



"Нафтові країни тепер - і Росія серед них - можуть заробити більше. І наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують", - наголосив він.



Великоднє перемир’я



Нагадаємо, 30 березня український президент відповів на запитання, чи запропонує Україна країні-агресорці великоднє перемир’я та які міжнародні гарантії знадобляться для того, щоб РФ "не використала паузу для зміцнення своїх військових позицій".



"Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята", - наголосив він.



Глава держави додав, що "нормальні люди, які поважають життя", говорять про припинення вогню і закінчення війни назавжди, а не на кілька днів.



У відповідь прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "чіткої ініціативи щодо великоднього перемир’я" від українського президента не пролунало.



Зазначимо, Інститут вивчення війни при цьому наголосив, що Україна продовжує пропонувати поступки та демонструвати готовність до переговорів з РФ. Натомість Кремль демонструє своє не зацікавлення у припиненні вогню чи переговорах щодо припинення війни.

