Негода на Волині позривала дахи та вирвала з корінням дерево. ДЕТАЛІ

Рятувальники Волині ліквідували наслідки погіршення погодних умов.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Протягом 6 квітня підрозділи служби порятунку області здійснили три виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних із усуненням небезпечних наслідків негоди.

У Луцьку на проспекті Президента Грушевського особовий склад групи рятувальних робіт за допомогою висувної драбини провів демонтаж елементів покрівлі бібліотеки, пошкоджених сильним вітром.

У селі Олеськ Ковельського району на території місцевого ліцею рятувальники 7-ї та 10-ї частин міста Володимир і Любомль прибрали аварійне дерево. За допомогою бензопил розкряжували дерево і демонтували пошкоджені елементи покрівлі.

У селі Підцирʼя Камінь-Каширського району рятувальники демонтували аварійні елементи покрівлі місцевого закладу, що могли впасти від поривів вітру.
Загалом до робіт залучалися 16 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки.
