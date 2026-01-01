Негода на Волині позривала дахи та вирвала з корінням дерево. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 10:30
Рятувальники Волині ліквідували наслідки погіршення погодних умов.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Протягом 6 квітня підрозділи служби порятунку області здійснили три виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних із усуненням небезпечних наслідків негоди.
У Луцьку на проспекті Президента Грушевського особовий склад групи рятувальних робіт за допомогою висувної драбини провів демонтаж елементів покрівлі бібліотеки, пошкоджених сильним вітром.
У селі Олеськ Ковельського району на території місцевого ліцею рятувальники 7-ї та 10-ї частин міста Володимир і Любомль прибрали аварійне дерево. За допомогою бензопил розкряжували дерево і демонтували пошкоджені елементи покрівлі.
У селі Підцирʼя Камінь-Каширського району рятувальники демонтували аварійні елементи покрівлі місцевого закладу, що могли впасти від поривів вітру.
Загалом до робіт залучалися 16 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки.
Кіт і собака подолали повітрям 12 кілометрів: волинські бійці дроном евакуювали тварин з позицій
Сьогодні, 09:41