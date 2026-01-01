Кіт і собака подолали повітрям 12 кілометрів: волинські бійці дроном евакуювали тварин з позицій





Про це 6 квітня повідомили в організації UAnimals, пише



За інформацією зоозахисників, спершу військові відправили безпілотником їжу для побратимів на позиції. Коли дрон повертався назад, на ньому евакуювали тварин.



Кіт і собака подолали повітрям 12 кілометрів.



Як зазначили в UAnimals, котом опікувався військовий, який нині перебуває у шпиталі після поранення. Побратими вирішили врятувати його улюбленця. Собаку також не залишили на позиції та забрали разом з котом.



"Ризиковано, але залишати їх там було небезпечніше, й інакше забрати не вийшло", — повідомили в організації.



Після евакуації тварини перебувають разом з військовими.

На Куп'янському напрямку бійці 14 окремої механізованої бригади евакуювали з позицій кота й собаку за допомогою дрона.Про це 6 квітня повідомили в організації UAnimals, пише Суспільне За інформацією зоозахисників, спершу військові відправили безпілотником їжу для побратимів на позиції. Коли дрон повертався назад, на ньому евакуювали тварин.Кіт і собака подолали повітрям 12 кілометрів.Як зазначили в UAnimals, котом опікувався військовий, який нині перебуває у шпиталі після поранення. Побратими вирішили врятувати його улюбленця. Собаку також не залишили на позиції та забрали разом з котом."Ризиковано, але залишати їх там було небезпечніше, й інакше забрати не вийшло", — повідомили в організації.Після евакуації тварини перебувають разом з військовими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію