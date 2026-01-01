Кіт і собака подолали повітрям 12 кілометрів: волинські бійці дроном евакуювали тварин з позицій

На Куп'янському напрямку бійці 14 окремої механізованої бригади евакуювали з позицій кота й собаку за допомогою дрона.

Про це 6 квітня повідомили в організації UAnimals, пише Суспільне.

За інформацією зоозахисників, спершу військові відправили безпілотником їжу для побратимів на позиції. Коли дрон повертався назад, на ньому евакуювали тварин.

Як зазначили в UAnimals, котом опікувався військовий, який нині перебуває у шпиталі після поранення. Побратими вирішили врятувати його улюбленця. Собаку також не залишили на позиції та забрали разом з котом.

"Ризиковано, але залишати їх там було небезпечніше, й інакше забрати не вийшло", — повідомили в організації.

Після евакуації тварини перебувають разом з військовими.

