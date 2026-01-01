На Волині виявили чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями, його не вдалося врятувати
Сьогодні, 08:20
У понеділок, 6 квітня, у Володимирі виявили чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями.
Його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося.
Як повідомили ВСН у поліції Волині, чоловік — 1984 року народження. За попередньою інформацією, він тривалий час перебував у знайомої, після чого його бачили у під’їзді та на вулиці.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено. Обставини встановлюють.
Його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося.
Як повідомили ВСН у поліції Волині, чоловік — 1984 року народження. За попередньою інформацією, він тривалий час перебував у знайомої, після чого його бачили у під’їзді та на вулиці.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено. Обставини встановлюють.
На Волині виявили чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями, його не вдалося врятувати
Сьогодні, 08:20
