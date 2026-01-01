Як допомогти саду відновитись після весняних приморозків, які прогнозують цього тижня





Така синоптична ситуація створює високий рівень небезпеки для аграрного сектору, оскільки заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі можуть критично пошкодити квітучі сади та молоді сходи сільськогосподарських культур



Як підготуватися до заморозків: термінові заходи



Для мінімізації шкоди фахівці радять діяти негайно, застосовуючи перевірені методи захисту.



Молоді дерева, ягідні кущі та ранні квіти варто вкрити білим агроволокном щільністю від 30 г/м², яке створює ефект термоса, утримуючи земне тепло. Важливо використовувати каркас, щоб матеріал не торкався чутливих бруньок.



Окрім захисту крони, необхідно подбати про кореневу систему, провівши мульчування пристовбурових кіл соломою, торфом або корою.



Додатковим джерелом тепла стане рясне поливання за день до морозів, адже вологий ґрунт промерзає повільніше.



У великих садах доцільно застосовувати задимлення (фумігацію) у ніч пікового холоду, що дозволяє підняти температуру повітря на один-два градуси.



Екстрена допомога та дбайливе відтавання



Якщо приморозок усе ж таки зачепив сад, першочерговим завданням вранці є забезпечення повільного відтавання рослин. Різкий перехід до тепла під сонячними променями руйнує клітинні мембрани, тому обморожені пагони слід притінити світлонепроникним матеріалом.



Також ефективним є дрібнокрапельне дощування холодною водою ще до сходу сонця. Категорично заборонено поливати дерева під корінь крижаною водою — для цього підійде лише вода кімнатної температури, яка не створить додаткового термічного шоку для коренів.



Антистресове підживлення після приморозків



Після стабілізації температури рослини потребують підтримки, щоб вийти зі стану фізіологічного ступору. Фахівці рекомендують використовувати препарати-антистресанти, такі як Авангард Гроу Аміно, Мегафол або Ізабіон, що містять амінокислоти для відновлення метаболізму. Також можна застосувати Епін-Екстра для зміцнення імунітету (за температури до 18°C) або Циркон для відновлення коренів. Ефективним вважається коктейль із Мегафолу та Кендалу (по 25 мл на 10 л води), яким обприскують дерева по першому листю. Такі заходи допоможуть рослинам знівелювати стрес та повернутися до нормальної життєдіяльності.



Як доглядати за рослинами після заморозків



Процес підживлення саду після приморозків має бути виключно поступовим, де порушення черговості може призвести до загибелі рослини. Категорично заборонено вносити азотні добрива (такі як карбамід, селітра чи нітроамофоска) у перші дні після підмерзання. Азот стимулює бурхливий ріст нових тканин, проте пошкоджена морозом судинна система рослини не здатна забезпечити їх належним живленням. Це призводить до виснаження внутрішніх резервів, появи водянистих пагонів, які миттєво вражаються грибковими інфекціями та хворобами.



Алгоритм безпечного відновлення виглядає наступним чином:



На першому етапі, через 2-3 дні після закінчення морозів вносять виключно калій та фосфор, які допомагають відновити цілісність клітинних стінок та водний баланс. Ідеальним варіантом є використання настою деревного попелу (пів літра на відро води), що діє м’яко та ефективно.



Лише після того, як на дереві з’являться перші візуальні ознаки одужання — нові здорові листочки, — можна обережно переходити до азотних добрив для відновлення вегетативної маси.



Якщо приморозок пошкодив цвіт, обов’язковою є обробка препаратами бору (наприклад, Бороплюс). Це єдиний спосіб стимулювати проростання пилку в тих квітках, що вижили, і зберегти бодай частину плодів.



Важливо витримати паузу принаймні в один-два тижні перед використанням секатора. Тільки через цей час можна буде об’єктивно відрізнити остаточно загиблі гілки від тих, де прокинуться «сплячі» бруньки, що часто стають порятунком для всього дерева.



Своєчасне дотримання цієї послідовності та відмова від передчасного використання азоту дадуть саду реальний шанс вистояти навіть після найрізкіших температурних гойдалок.

Поточний тиждень квітня 2026 року принесе в Україну різке похолодання, зумовлене вторгненням потужного арктичного антициклону. Після аномально теплих березневих днів синоптики прогнозують стрімке зниження нічних температур до мінусових позначок — у північних та західних областях стовпчики термометрів можуть опускатися до -1…-3°C. Денний максимум також суттєво знизиться і не перевищуватиме +4…+9°C, що супроводжуватиметься сильним поривчастим вітром та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом, пише ТСН

