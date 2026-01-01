Війська рф обстріляли Дніпропетровщину: загинув 11-річний хлопчик

Війська рф укотре обстріляли Дніпропетровську область, відомо про загиблу дитину.

Про це повідомили ДСНС та Дніпропетровська ОВА, пише Громадське.

У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок, ще три оселі та авто пошкоджені.

Загинув 11-річний хлопчик. Жінки віком 31 та 61 рік і 33-річний чоловік шпиталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, уночі росіяни атакували безпілотниками ще декілька районів. У Павлоградському районі під ударом були сам Павлоград і Богданівська громада. Пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач.

Постраждали двоє чоловіків віком 52 та 66 років, вони шпиталізовані у стані середньої тяжкості.

В Апостоловому, що на Криворіжжі, понівечена інфраструктура. На Нікопольщині потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та авто.

Напередодні, 6 квітня, військові рф завдавали ударів по Нікопольському району із застосуванням артилерії та FPV-дронів.

Унаслідок ударів поранень зазнали дев’ятеро людей, зокрема півторарічна дівчинка та 17-річний хлопець. Пошкоджено інфраструктуру, аптеку, житлові будинки та автівки.

