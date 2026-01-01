Садівники у Луцькій громаді готуються до дачного сезону









У садовому товаристві "Дружба" 700 членів. Одна із них — 68-річна лучанка Любов Мельник. Жінка одна із перших розпочала дачний сезон на масиві. З її слів, вона проживає неподалік, прийшла на ділянку відпочити. Дачу обробляє два десятиліття поспіль. Нині, чекаючи онуків, пенсіонерка скопала город.



"Легко копається. Земля, як пушок розсипається. Картоплю вже люди садять, цибульку, посіяти шпинат, салат. Можна щ моркву, горох, буряк", — ділиться жінка.



Поки людей на дачах – мало, каже голова правління садового товариства "Дружба" Анатолій Бащук. Додає: є садівники, які усю зиму не полишають ділянки. Постійно на території садівництва проживають понад 100 сімей.



79-річний Володимир майже щодня приходить на свою ділянку на масиві "Нива". Крім нього тут ще є 340 дачників. Зі слів чоловіка, для нього дачний сезон цього року розпочався наприкінці березня.



"Мене тягне сюди, я мушу приїхати на якусь годину, — говорить власник. — Посадив моркву, пастернак, кореневу петрушку, боби, розворушив часник і цибулю. По температурних показниках далі треба зупинитися і садити не раніше 15-го квітня".



Олег Шаповалик — дачник із 30-річним досвідом. Усю городину чоловік вирощує для власних потреб.



"Для мене дачний сезон розпочався, як тільки сніг зійшов. Поки що прохолодна погода, то ми трішки траву позагрібали, цибульку, часник посадили, підврорушили озимі", — розповів дачник.



За словами директора департаменту економічної політики міськради Бориса Смаля, у Луцькій тергромаді загалом є 13 садових товариств.



За словами директора департаменту економічної політики міськради Бориса Смаля, у Луцькій тергромаді загалом є 13 садових товариств.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію