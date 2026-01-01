У Луцьку на 45-му році передчасно помер посадовець міської ради

У Луцьку 7 квітня передчасно пішов із життя заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців міської радина 45-му році життя.Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради у Facebook.Юрій Володимирович народився 4 вересня 1981 року в селищі Голоби Ковельського району. У 2003 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Інформатика», у 2007 році — факультет післядипломної освіти цього ж університету за спеціальністю «Фінанси». У 2025 році завершив навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за освітньою програмою «Державна служба» (спеціальність — «Публічне управління та адміністрування»).Трудову діяльність розпочинав у Волинській обласній універсальній бібліотеці імені Олени Пчілки. Працював також у ВАТ «Ощадний банк України», ТОВ «Торговий дім «Мегаполіс», супермаркеті «АБВ техніка» та ПП «Волиньтехагросервіс».Майже 18 років свого життя присвятив роботі в Луцькій міській раді. Із травня 2008 року працював у відділі ведення Державного реєстру виборців, а з березня 2017 року — на посаді заступника начальника відділу. Вніс вагомий внесок у формування та ведення реєстру виборців у Луцьку, тривалий час був адміністратором безпеки відділу.У 2023–2025 роках працював заступником начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Із грудня 2025 року знову обіймав посаду заступника начальника відділу ведення Державного реєстру виборців.З початку повномасштабного вторгнення Юрій Борис разом із колегами активно долучався до роботи Центрального пункту допомоги.Колеги згадують його як відповідального, чуйного та надійного працівника, на якого завжди можна було покластися.У покійного залишилися дружина та двоє дітей.