У Луцьку на 45-му році передчасно помер посадовець міської ради
Сьогодні, 13:39
У Луцьку 7 квітня передчасно пішов із життя заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради Юрій Борис на 45-му році життя.
Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради у Facebook.
Юрій Володимирович народився 4 вересня 1981 року в селищі Голоби Ковельського району. У 2003 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Інформатика», у 2007 році — факультет післядипломної освіти цього ж університету за спеціальністю «Фінанси». У 2025 році завершив навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за освітньою програмою «Державна служба» (спеціальність — «Публічне управління та адміністрування»).
Трудову діяльність розпочинав у Волинській обласній універсальній бібліотеці імені Олени Пчілки. Працював також у ВАТ «Ощадний банк України», ТОВ «Торговий дім «Мегаполіс», супермаркеті «АБВ техніка» та ПП «Волиньтехагросервіс».
Майже 18 років свого життя присвятив роботі в Луцькій міській раді. Із травня 2008 року працював у відділі ведення Державного реєстру виборців, а з березня 2017 року — на посаді заступника начальника відділу. Вніс вагомий внесок у формування та ведення реєстру виборців у Луцьку, тривалий час був адміністратором безпеки відділу.
У 2023–2025 роках працював заступником начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Із грудня 2025 року знову обіймав посаду заступника начальника відділу ведення Державного реєстру виборців.
З початку повномасштабного вторгнення Юрій Борис разом із колегами активно долучався до роботи Центрального пункту допомоги.
Колеги згадують його як відповідального, чуйного та надійного працівника, на якого завжди можна було покластися.
У покійного залишилися дружина та двоє дітей.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юрія Бориса.
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Головченком
Сьогодні, 13:50
У Луцьку на 45-му році передчасно помер посадовець міської ради
Сьогодні, 13:39
На Чернігівщині Росія поцілила у будівлю міської ради
Сьогодні, 12:48
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки
Сьогодні, 12:01