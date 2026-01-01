У Луцьку на 45-му році передчасно помер посадовець міської ради
У Луцьку 7 квітня передчасно пішов із життя заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради Юрій Борис на 45-му році життя.

Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради у Facebook.

Юрій Володимирович народився 4 вересня 1981 року в селищі Голоби Ковельського району. У 2003 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Інформатика», у 2007 році — факультет післядипломної освіти цього ж університету за спеціальністю «Фінанси». У 2025 році завершив навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за освітньою програмою «Державна служба» (спеціальність — «Публічне управління та адміністрування»).

Трудову діяльність розпочинав у Волинській обласній універсальній бібліотеці імені Олени Пчілки. Працював також у ВАТ «Ощадний банк України», ТОВ «Торговий дім «Мегаполіс», супермаркеті «АБВ техніка» та ПП «Волиньтехагросервіс».

Майже 18 років свого життя присвятив роботі в Луцькій міській раді. Із травня 2008 року працював у відділі ведення Державного реєстру виборців, а з березня 2017 року — на посаді заступника начальника відділу. Вніс вагомий внесок у формування та ведення реєстру виборців у Луцьку, тривалий час був адміністратором безпеки відділу.

У 2023–2025 роках працював заступником начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Із грудня 2025 року знову обіймав посаду заступника начальника відділу ведення Державного реєстру виборців.

З початку повномасштабного вторгнення Юрій Борис разом із колегами активно долучався до роботи Центрального пункту допомоги.

Колеги згадують його як відповідального, чуйного та надійного працівника, на якого завжди можна було покластися.

У покійного залишилися дружина та двоє дітей.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юрія Бориса.

