Другий рівень небезпечності: волинян попередили про заморозки

Фахівці Волинського обласного центру з гідрометеорології опублікували попередження щодо заморозків у регіоні.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

Синоптики оприлюднили попередження про небезпечні метеорологічні явища на Волині.

Зокрема вночі та вранці 9-11 квітня по області та в Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-5°.

«Рівень небезпечності –другий, помаранчевий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

