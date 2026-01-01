Другий рівень небезпечності: волинян попередили про заморозки
Сьогодні, 14:12
Фахівці Волинського обласного центру з гідрометеорології опублікували попередження щодо заморозків у регіоні.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
Синоптики оприлюднили попередження про небезпечні метеорологічні явища на Волині.
Зокрема вночі та вранці 9-11 квітня по області та в Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-5°.
«Рівень небезпечності –другий, помаранчевий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
