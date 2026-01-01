На війні загинув 27-річний воїн з Волині Ярослав Голяченко
Сьогодні, 14:15
На війні загинув 27-річний Захисник із Володимира — солдат Ярослав Голяченко.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання 7 квітня на Краматорському напрямку внаслідок ворожого артобстрілу. Він до останнього подиху обороняв цілісність та незалежність України.
Хоч Ярослав і проживав у Володимирі, але за рішенням рідних його поховають на Житомирщині", - йдеться в повідомленні.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання 7 квітня на Краматорському напрямку внаслідок ворожого артобстрілу. Він до останнього подиху обороняв цілісність та незалежність України.
Хоч Ярослав і проживав у Володимирі, але за рішенням рідних його поховають на Житомирщині", - йдеться в повідомленні.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
