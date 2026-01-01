На війні загинув 27-річний воїн з Волині Ярослав Голяченко

На війні загинув 27-річний Захисник із Володимира — солдат Ярослав Голяченко.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання 7 квітня на Краматорському напрямку внаслідок ворожого артобстрілу. Він до останнього подиху обороняв цілісність та незалежність України.

Хоч Ярослав і проживав у Володимирі, але за рішенням рідних його поховають на Житомирщині", - йдеться в повідомленні.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

