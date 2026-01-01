Передчасно обірвалося життя волинського студента Андрія Демчука

Передчасно обірвалося життя студента Торчинського професійного ліцеюПро це повідомили у навчальному закладі."З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель студента ІІІ курсу Андрія ДЕМЧУКА ( група №12 з професії "Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія “А1”, “А2”, “В1”). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”)").Андрій назавжди залишиться в нашій пам’яті щирим, доброзичливим, працелюбним і світлим юнаком, який умів підтримати, допомогти та щиро радіти життю. Його поважали одногрупники, цінували викладачі та майстри виробничого навчання, любили друзі.Поділяємо невимовний біль втрати з родиною та близькими. Світла пам’ять про нього назавжди житиме в серцях усіх, хто його знав. Вічна пам’ять", - йдеться в повідомленні.