У Луцькій міськраді пропонують підняти тариф на проїзд у маршрутках до 24 гривень

У міській раді пропонують підняти тариф на проїзд у маршрутних транспортних засобах до 24 гривень, водночас перевізники наполягають на вищій вартості — у межах 25–30 гривень.

У вівторок, 8 квітня, у Луцькій міській раді відбулась зустріч із представниками підприємств-перевізників. Під час наради обговорили ситуацію з тарифами на перевезення пасажирів у громаді, пише misto.media.

Наразі департамент економічної політики підготував проєкт рішення, який передбачає підняття вартості проїзду до 24 гривень. Таку ціну встановили на основі аналізу розрахунків і порівняння з іншими містами, подібними до Луцька за розміром і пасажиропотоком. Також врахували подані перевізниками економічні обґрунтування.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Проїзд у міжміському транспорті на Волині подорожчав на 20%

Перевізники ж наполягають, що тариф має становити 25—30 гривень. Пояснюють це зростанням цін на паливо та інші витрати, пов’язані з обслуговуванням транспорту. Перевізники зазначають, що ситуація на підприємствах залишається складною, і без підвищення тарифу існує ризик, що частина автобусів не вийде на маршрути.

Наразі проєкт рішення виносять на громадське обговорення, яке триватиме один місяць. Перед самим голосуванням запропонований тариф можуть змінити. У такому разі процедура обговорення розпочнеться знову і триватиме ще місяць.

Остаточне рішення щодо вартості проїзду ухвалюватимуть після завершення всіх етапів регуляторної процедури на засіданні виконкому.

До слова, у Києві вартість проїзду в транспорті планують підняти до 20 гривень, а у Львові квиток у транспорті пропонують підняти до 26—30 гривень залежно від способу оплати.

Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Передчасно обірвалося життя волинського студента Андрія Демчука
Сьогодні, 13:50
Рада підтримала податок на доходи з Uber, Bolt і Glovo: коли запрацюють нові правила
Сьогодні, 13:11
У Луцькій міськраді пропонують підняти тариф на проїзд у маршрутках до 24 гривень
Сьогодні, 12:38
Зима повернулась посеред квітня: де в Україні насипало снігу
Сьогодні, 12:03
Луцькі школи на два дні ідуть на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:49
