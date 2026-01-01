У Луцькій міськраді пропонують підняти тариф на проїзд у маршрутках до 24 гривень





У вівторок, 8 квітня, у Луцькій міській раді відбулась зустріч із представниками підприємств-перевізників. Під час наради обговорили ситуацію з тарифами на перевезення пасажирів у громаді, пише



Наразі департамент економічної політики підготував проєкт рішення, який передбачає підняття вартості проїзду до 24 гривень. Таку ціну встановили на основі аналізу розрахунків і порівняння з іншими містами, подібними до Луцька за розміром і пасажиропотоком. Також врахували подані перевізниками економічні обґрунтування.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Проїзд у міжміському транспорті на Волині подорожчав на 20%



Перевізники ж наполягають, що тариф має становити 25—30 гривень. Пояснюють це зростанням цін на паливо та інші витрати, пов’язані з обслуговуванням транспорту. Перевізники зазначають, що ситуація на підприємствах залишається складною, і без підвищення тарифу існує ризик, що частина автобусів не вийде на маршрути.



Наразі проєкт рішення виносять на громадське обговорення, яке триватиме один місяць. Перед самим голосуванням запропонований тариф можуть змінити. У такому разі процедура обговорення розпочнеться знову і триватиме ще місяць.



Остаточне рішення щодо вартості проїзду ухвалюватимуть після завершення всіх етапів регуляторної процедури на засіданні виконкому.



До слова, у Києві вартість проїзду в транспорті планують підняти до 20 гривень, а у Львові квиток у транспорті пропонують підняти до 26—30 гривень залежно від способу оплати.

