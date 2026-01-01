Зима повернулась посеред квітня: де в Україні насипало снігу





Докладніше про ситуацію зі снігом та негодою в Україні, - розповідає



Де в Україні пролітав і затримався сніг



Щільний шар снігу накрив високогір'я Карпат. При цьому температура повітря опустилась до -7°C.



Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, оприлюдненою у Facebook, станом на 9:00 середи, 8 квітня, на горі Піп Іван було хмарно.



Намело чимало снігу подекуди в Івано-Франківській області.



"Величезний шар снігу після сильного снігопаду вкрив Надвірну, Микуличин та Яремче", - повідимили у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7".



Не оминув сніг і курортний Буковель.



Повідомляють також про "зимову атмосферу" сьогодні у Верховині.



Про сніг у Львові та Львівській області повідомляли ще з учорашнього вечора.



"Білі мухи" помітили і в Радехові.



Telegram-канал "Типовий Львів" повідомляв, що у Бродах також почалась справжня хуртовина.



Зранку 8 квітня сніг місцями помітили навіть у Києві.



Пролітав сніг вчора та сьогодні і в інших областях України (зокрема у Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій).



Тим часом у Харкові та на Волині пішов дощ із градом.



Звідки в Україну прийшло похолодання



Нинішню холодну погоду в більшості областей країни зумовив північний процес в атмосфері.



Йдеться про циклон зі Скандинавії, який переміщується у східному напрямку.



В його тиловій частині відбувається вторгнення арктичного повітря з північних напрямків, тож саме так холод потрапляє на нашу територію.



Спеціалісти УкрГМЦ впродовж останніх кількох дней попереджали українців, що вночі у багатьох регіонах можуть бути заморозки на поверхні ґрунту та навіть у повітрі.



У деяких областях до опадів у вигляді дощу додався мокрий сніг.



Місцями ймовірні також сильні пориви вітру.

