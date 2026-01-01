Зима повернулась посеред квітня: де в Україні насипало снігу
Сьогодні, 12:03
Весняне тепло виявилось підступним - у деякі області повернулась справжня зима. Сніг місцями не просто пролітав, але й затримався на поверхнях.
Докладніше про ситуацію зі снігом та негодою в Україні, - розповідає РБК-Україна.
Де в Україні пролітав і затримався сніг
Щільний шар снігу накрив високогір'я Карпат. При цьому температура повітря опустилась до -7°C.
Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, оприлюдненою у Facebook, станом на 9:00 середи, 8 квітня, на горі Піп Іван було хмарно.
Намело чимало снігу подекуди в Івано-Франківській області.
"Величезний шар снігу після сильного снігопаду вкрив Надвірну, Микуличин та Яремче", - повідимили у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7".
Не оминув сніг і курортний Буковель.
Повідомляють також про "зимову атмосферу" сьогодні у Верховині.
Про сніг у Львові та Львівській області повідомляли ще з учорашнього вечора.
"Білі мухи" помітили і в Радехові.
Telegram-канал "Типовий Львів" повідомляв, що у Бродах також почалась справжня хуртовина.
Зранку 8 квітня сніг місцями помітили навіть у Києві.
Пролітав сніг вчора та сьогодні і в інших областях України (зокрема у Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій).
Тим часом у Харкові та на Волині пішов дощ із градом.
Звідки в Україну прийшло похолодання
Нинішню холодну погоду в більшості областей країни зумовив північний процес в атмосфері.
Йдеться про циклон зі Скандинавії, який переміщується у східному напрямку.
В його тиловій частині відбувається вторгнення арктичного повітря з північних напрямків, тож саме так холод потрапляє на нашу територію.
Спеціалісти УкрГМЦ впродовж останніх кількох дней попереджали українців, що вночі у багатьох регіонах можуть бути заморозки на поверхні ґрунту та навіть у повітрі.
У деяких областях до опадів у вигляді дощу додався мокрий сніг.
Місцями ймовірні також сильні пориви вітру.
Вибір редактора
Останні новини
Зима повернулась посеред квітня: де в Україні насипало снігу
Сьогодні, 12:03
Луцькі школи на два дні ідуть на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:49
Трамп погодився на двостороннє припинення вогню в Ірані
Сьогодні, 11:00