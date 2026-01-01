Луцькі школи на два дні ідуть на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:49
У школах Луцька 13 квітня буде дистанційка. У тих закладах, де діти вчаться у суботу, такий формат буде і 11 квітня.
Про це misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Рішення ухвалили 7 квітня під час наради з керівниками шкіл.
«Перед цим попередньо провели опитування серед батьків, яке показало, що значна частина учнів не відвідуватиме заняття очно. Багато сімей планують поїздки або святкування поза містом», — пояснює Бондар.
У дитячих садках працюватимуть чергові групи. Там готові приймати дітей за потреби, якщо батьки звернуться із відповідним запитом.
