Луцькі школи на два дні ідуть на дистанційне навчання

У школах Луцька 13 квітня буде дистанційка. У тих закладах, де діти вчаться у суботу, такий формат буде і 11 квітня.

Про це misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Рішення ухвалили 7 квітня під час наради з керівниками шкіл.

«Перед цим попередньо провели опитування серед батьків, яке показало, що значна частина учнів не відвідуватиме заняття очно. Багато сімей планують поїздки або святкування поза містом», — пояснює Бондар.

У дитячих садках працюватимуть чергові групи. Там готові приймати дітей за потреби, якщо батьки звернуться із відповідним запитом.

