 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія розгорнула «Іскандери» поблизу Херсона, – Міноборони

Росія розгорнула «Іскандери» поблизу Херсона, – Міноборони
На території окупованого Криму за 8 кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер – М".

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, пише Українська правда.

"Зберігається загроза нанесення ворогом з території ТОТ АР Крим ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Зокрема, у районі н.п. Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М",- йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголошують, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Ворог блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря: "У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 36 ракет)".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Намір скасувати незалежність Литви є доказом того, що апетити Росії не обмежуються Україною, – Подоляк
Сьогодні, 05:43
Україна заарештувала 420 білоруських та російських залізничних вагонів
Сьогодні, 03:31
Катували жителів на Чернігівщині: встановили особи ще вісьмох військових РФ
Сьогодні, 02:40
Людям, які відновлюють зруйноване війною житло за власні гроші, компенсують витрати, — Шмигаль
Сьогодні, 01:18
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія розгорнула «Іскандери» поблизу Херсона, – Міноборони
Сьогодні, 07:00
Намір скасувати незалежність Литви є доказом того, що апетити Росії не обмежуються Україною, – Подоляк
Сьогодні, 05:43
Україна заарештувала 420 білоруських та російських залізничних вагонів
Сьогодні, 03:31
Катували жителів на Чернігівщині: встановили особи ще вісьмох військових РФ
Сьогодні, 02:40
Людям, які відновлюють зруйноване війною житло за власні гроші, компенсують витрати, — Шмигаль
Сьогодні, 01:18
Схожі новини
Намір скасувати незалежність Литви є доказом того, що апетити Росії не обмежуються Україною, – Подоляк Намір скасувати незалежність Литви є доказом того, що апетити Росії не обмежуються Україною, – Подоляк
Сьогодні, 05:43
Україна заарештувала 420 білоруських та російських залізничних вагонів Україна заарештувала 420 білоруських та російських залізничних вагонів
Сьогодні, 03:31
Катували жителів на Чернігівщині: встановили особи ще вісьмох військових РФ Катували жителів на Чернігівщині: встановили особи ще вісьмох військових РФ
Сьогодні, 02:40
Людям, які відновлюють зруйноване війною житло за власні гроші, компенсують витрати, — Шмигаль Людям, які відновлюють зруйноване війною житло за власні гроші, компенсують витрати, — Шмигаль
Сьогодні, 01:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія розгорнула «Іскандери» поблизу Херсона, – Міноборони
Сьогодні, 07:00
 0
Намір скасувати незалежність Литви є доказом того, що апетити Росії не обмежуються Україною, – Подоляк
Сьогодні, 05:43
 0
Україна заарештувала 420 білоруських та російських залізничних вагонів
Сьогодні, 03:31
 0
Катували жителів на Чернігівщині: встановили особи ще вісьмох військових РФ
Сьогодні, 02:40
 0
Людям, які відновлюють зруйноване війною житло за власні гроші, компенсують витрати, — Шмигаль
Сьогодні, 01:18
 0
Медіа
відео
1/8