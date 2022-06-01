Росія розгорнула «Іскандери» поблизу Херсона, – Міноборони





Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, пише



"Зберігається загроза нанесення ворогом з території ТОТ АР Крим ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.



Зокрема, у районі н.п. Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М",- йдеться в повідомленні.



У Міноборони наголошують, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.



Ворог блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря: "У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 36 ракет)".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території окупованого Криму за 8 кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер – М".Про це повідомив речник Міноборони, пише Українська правда "Зберігається загроза нанесення ворогом з території ТОТ АР Крим ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.Зокрема, у районі н.п. Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М",- йдеться в повідомленні.У Міноборони наголошують, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.Ворог блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря: "У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 36 ракет)".

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