Катували жителів на Чернігівщині: встановили особи ще вісьмох військових РФ





Про це повідомляє



Встановлено і заочно повідомлено про підозру ще вісьмом військовослужбовцям збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, військові ЗС РФ під час окупації села Ягідне Чернігівського району у березні помістили і насильно утримували у підвальному приміщенні школи у нелюдських умовах понад 300 місцевих мешканців, серед яких 77 дітей.



При цьому підозрювані погрожували жителям села застосуванням зброї і завдавали тілесних ушкоджень. Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших жителів села за мінусової температури повітря.



"Унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських умовах – без доступу до свіжого повітря в задушливому просторі, без освітлення в повній темряві, без забезпечення питною водою та їжею, в антисанітарних умовах з 9 по 28 березня померли 10 цивільних осіб", - розповіли у ОГПУ.



Зазначається, що військовослужбовці ЗС РФ забороняли здійснювати захоронення померлих у кількості менш ніж п'ять осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомлено про підозру ще вісьмом російським військовим, через дії яких на Чернігівщині у підвалі однієї зі шкіл померли 10 цивільних.Про це повідомляє Офіс генпрокурора Встановлено і заочно повідомлено про підозру ще вісьмом військовослужбовцям збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, військові ЗС РФ під час окупації села Ягідне Чернігівського району у березні помістили і насильно утримували у підвальному приміщенні школи у нелюдських умовах понад 300 місцевих мешканців, серед яких 77 дітей.При цьому підозрювані погрожували жителям села застосуванням зброї і завдавали тілесних ушкоджень. Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших жителів села за мінусової температури повітря."Унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських умовах – без доступу до свіжого повітря в задушливому просторі, без освітлення в повній темряві, без забезпечення питною водою та їжею, в антисанітарних умовах з 9 по 28 березня померли 10 цивільних осіб", - розповіли у ОГПУ.Зазначається, що військовослужбовці ЗС РФ забороняли здійснювати захоронення померлих у кількості менш ніж п'ять осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах.

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