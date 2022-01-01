9 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 9 червня, у світі відзначають Міжнародний день друзів, а віряни вшановують пам'ять праведного Іоанна.Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради, українська журналістка, редактор газети «День», уродженка Волині, художниця, член Національної спілки художників Українита директор ТМ "Забіяка"Вітаємо їх, а також усіх іменинників – Іванів та Анастасій.Зичимо здоров’я, любові і радості від життя.У цей день 1989 року вперше у Луцьку відбувся республіканський фестиваль співаної поезії та авторської пісні «Оберіг». Захід тривав три дні: з 9 по 11 червня.Перший фестиваль «Оберіг» зібрав 30 учасників, втім другий – уже близько ста.9 червня 2005 року вийшов перший номер «Волинської газети», яка стала спадкоємницею збанкрутілої «Досвітньої зорі».У цей день у 2011 році в Луцькій міській раді презентували нову версію офіційного сайту міськради.