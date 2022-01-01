Про кохання, спорт та ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 8 червня
08 червень, 23:15
Аби знати, що відбувається довкола, треба читати новини. Щоправда, нині вони сумні. Гіркі звістки з фронту, здорожчання товарів, а ще й білоруси на кордоні ніяк не вгамуються... Але не спішіть киснути в депресії! Добро таки є щодня.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost у постійній рубриці згадують лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день. Ми щиро радіємо, коли добрих новин багато!
Середа, 8 червня
Волинські спортсменки зайняли призові місця на міжнародному турнірі
У змаганнях з вільної боротьби взяли участь вихованки ДЮСШ №1 імені Петра Стуса. Анастасія Падошик впевнено дійшла до фіналу, де поступилася призерці чемпіонату Європи, і здобула срібну нагороду. Анастасія Лебедєва та Ольга Падошик у боротьбі за третє місце проявили неймовірну наполегливість та отримали бронзові медалі.
Щиро вітаємо дівчат і зичимо ще більше перемог!
Українські біженці в Польщі зможуть отримати картки для безкоштовних покупок
Протягом 3 місяців картки поповнюватимуть на 300 злотих (загалом 900 злотих). Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2700 злотих.
Їх можна використовувати для оплати всіх товарів, окрім алкоголю, цигарок, текстилю, промислових товарів і послуг (наприклад, мобільний зв’язок).
Лучанин MONATIK та інші зірки виступили на благодійному концерті у Нью-Йорку. ВІДЕО
MONATIK, «Океан Ельзи», «Бумбокс», Сергій Бабкіним, Міка Ньютон, Alyosha, Міла Куніс, Ештон Кутчер, Margot Sergent, Dagamba та Лілія Подкопаєва на Таймс-сквер збирали для України гроші. За словами Дмитра Монатика, всі зібрані кошти перерахують на гуманітарну допомогу для України, медичне обладнання, реабілітацію поранених, форму для рятувальників, послуги для біженців тощо.
Війна коханню не завада: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця
Микола та Олена познайомилися у соцмережах. Разом працювали у Києві. Та з початком повномасштабної війни доля розвела закоханих: Микола мобілізувався до Нацгвардії у Луцьку, Олена лишилася у столиці. Однак ні війна, ні відстань не стали на заваді справжньому коханню. Кілька місяців спілкування в режимі онлайн і ось – уже весілля.
Щиро вітаємо молодят, нехай кохання не згасає!
Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО
Пишаємось нашими! Високими відомчими відзнаками воїнів, які впевнено знищують зло, нагородив заступник командувача угруповання Об’єднаних сил полковник Євгеній Коваленко.
Вітаємо захисників і з нетерпінням кожного чекаємо додому!
«Підвернули ноги та поїхали додому», – дружина окупанта радить, як краще втекти з війни
У перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною рашист розповідає, що їхня бригада не хоче «іти далі» через недовіру до командування та великі втрати. А це добра новина для нас, правда ж?
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
Артилерія ЗСУ знищила склад РФ з «Градами». ВІДЕО
На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося! Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та «Гради».
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Ще 4 парафії на Волині без священників перейшли до ПЦУ
Владика Михаїл задовольнив ці ухвали і прийняв до складу єпархії такі громади: Святителя Миколая Чудотворця с. Переспа та с. Кременець Рожищанського деканату (Луцький р-н), Святої Трійці с. Матейки Маневицького деканату (Луцький р-н), Апостола Йоана Богослова с. Скулин Ковельського деканату.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Волинська єпархія збільшилась на 35 парафій.
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost у постійній рубриці згадують лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день. Ми щиро радіємо, коли добрих новин багато!
Середа, 8 червня
Волинські спортсменки зайняли призові місця на міжнародному турнірі
У змаганнях з вільної боротьби взяли участь вихованки ДЮСШ №1 імені Петра Стуса. Анастасія Падошик впевнено дійшла до фіналу, де поступилася призерці чемпіонату Європи, і здобула срібну нагороду. Анастасія Лебедєва та Ольга Падошик у боротьбі за третє місце проявили неймовірну наполегливість та отримали бронзові медалі.
Щиро вітаємо дівчат і зичимо ще більше перемог!
Українські біженці в Польщі зможуть отримати картки для безкоштовних покупок
Протягом 3 місяців картки поповнюватимуть на 300 злотих (загалом 900 злотих). Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2700 злотих.
Їх можна використовувати для оплати всіх товарів, окрім алкоголю, цигарок, текстилю, промислових товарів і послуг (наприклад, мобільний зв’язок).
Лучанин MONATIK та інші зірки виступили на благодійному концерті у Нью-Йорку. ВІДЕО
MONATIK, «Океан Ельзи», «Бумбокс», Сергій Бабкіним, Міка Ньютон, Alyosha, Міла Куніс, Ештон Кутчер, Margot Sergent, Dagamba та Лілія Подкопаєва на Таймс-сквер збирали для України гроші. За словами Дмитра Монатика, всі зібрані кошти перерахують на гуманітарну допомогу для України, медичне обладнання, реабілітацію поранених, форму для рятувальників, послуги для біженців тощо.
Війна коханню не завада: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця
Микола та Олена познайомилися у соцмережах. Разом працювали у Києві. Та з початком повномасштабної війни доля розвела закоханих: Микола мобілізувався до Нацгвардії у Луцьку, Олена лишилася у столиці. Однак ні війна, ні відстань не стали на заваді справжньому коханню. Кілька місяців спілкування в режимі онлайн і ось – уже весілля.
Щиро вітаємо молодят, нехай кохання не згасає!
Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО
Пишаємось нашими! Високими відомчими відзнаками воїнів, які впевнено знищують зло, нагородив заступник командувача угруповання Об’єднаних сил полковник Євгеній Коваленко.
Вітаємо захисників і з нетерпінням кожного чекаємо додому!
«Підвернули ноги та поїхали додому», – дружина окупанта радить, як краще втекти з війни
У перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною рашист розповідає, що їхня бригада не хоче «іти далі» через недовіру до командування та великі втрати. А це добра новина для нас, правда ж?
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
Артилерія ЗСУ знищила склад РФ з «Градами». ВІДЕО
На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося! Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та «Гради».
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Ще 4 парафії на Волині без священників перейшли до ПЦУ
Владика Михаїл задовольнив ці ухвали і прийняв до складу єпархії такі громади: Святителя Миколая Чудотворця с. Переспа та с. Кременець Рожищанського деканату (Луцький р-н), Святої Трійці с. Матейки Маневицького деканату (Луцький р-н), Апостола Йоана Богослова с. Скулин Ковельського деканату.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Волинська єпархія збільшилась на 35 парафій.
Чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! А поки дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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