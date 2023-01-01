Біля озера Світязь від удару блискавки загорівся будинок

Уночі, 25 липня, бійці ДСНС врятували від знищення вогнем дві будівлі у Шацькій громаді.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.25 липня уночі о 03:41 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного будиночка відпочинку в урочищі Гряда, що біля озера Світязь. На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ смт Шацька та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Прип’ять.Горіння локалізували о 03:59, ліквідували – о 04:50. Вогонь пошкодив частину покрівлі, перекриття і внутрішнього оздоблення будівлі.На момент виникнення надзвичайної події людей у будинку не було. Імовірно, до пожежі призвело влучання грозового розряду.О 05:20 за сигналом тривоги виїхав резервний розрахунок рятувальників 11 ДПРЧ – у селі Мельники Шацької громади горіла літня кухня.Пожежу, що поширилася внутрішнім оздобленням стін і хатніми речами, рятувальники локалізували о 05:38, ліквідували – о 05:42. Причина загоряння встановлюється.