Через російські обстріли затримується потяг, який курсує через Волинь

Через російські обстріли затримується потяг, який курсує через Волинь
Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Ужгород - Запоріжжя, №87 Запоріжжя - Ковель.

Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.

Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді", - повідомили в Укрзалізниці.

О 8.39 у пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.

"Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.

Затримки:

1. Поїзд №3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин;

2. Поїзд №96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин;

3. Поїзд №87 Запоріжжя — Ковель 6 годин", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, обстріли, потяг, Волинь
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