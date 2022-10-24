Через російські обстріли затримується потяг, який курсує через Волинь
Сьогодні, 09:15
Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
"Станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Ужгород - Запоріжжя, №87 Запоріжжя - Ковель.
Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.
Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді", - повідомили в Укрзалізниці.
О 8.39 у пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.
"Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.
Затримки:
1. Поїзд №3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин;
2. Поїзд №96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин;
3. Поїзд №87 Запоріжжя — Ковель 6 годин", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в Укрзалізниці.
"Станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Ужгород - Запоріжжя, №87 Запоріжжя - Ковель.
Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.
Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді", - повідомили в Укрзалізниці.
О 8.39 у пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.
"Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.
Затримки:
1. Поїзд №3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин;
2. Поїзд №96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин;
3. Поїзд №87 Запоріжжя — Ковель 6 годин", - йдеться в повідомленні.
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