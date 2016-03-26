Хто з військових отримав право на демобілізацію цього року

Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», які стосуються розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану (№ 8009).



Про це повідомляють на сайті Верховної Ради, передає



Відтепер військовослужбовці можуть звільнитися зі служби, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.



Нагадаємо, що третього травня цього року Верховна Рада додала додаткові підстави для звільнення з військової служби, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.



Згідно з пояснювальною запискою до закону, додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану встановлено для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав закон про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», які стосуються розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану (№ 8009).Про це повідомляють на сайті Верховної Ради, передає АрміяINFORM Відтепер військовослужбовці можуть звільнитися зі служби, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.Нагадаємо, що третього травня цього року Верховна Рада додала додаткові підстави для звільнення з військової служби, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.Згідно з пояснювальною запискою до закону, додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану встановлено для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом.

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