На Закарпатті обвалився міст: автомобілі впали у річку, є постраждалі

На Закарпатті обвалився міст: автомобілі впали у річку, є постраждалі
У Закарпатській області у понеділок, 24 липня, обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади.

Про це повідомляє ДСНС України.

Інформація про руйнування автомобільного моста (протяжністю орієнтовно 30 м) між смт Тересва та с. Бедевля Тячівського району надійшла до Служби порятунку о 19:00. Внаслідок події в річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.

За попередньою інформацією 5 осіб травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізували до Тячівської районної лікарні.

Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

Від ДСНС залучили 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

На Закарпатті обвалився міст: автомобілі впали у річку, є постраждалі

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Теги: міст, Закарпаття
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