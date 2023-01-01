На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Драбик

Драбик Михайло Іванович, 16.05.1978 року народження.



Про це повідомили у



Воїн загинув 11 вересня поблизу населеного пункту Новомайорське Волноваського району Донецької області, виявивши стійкість і мужність в бою за нашу Батьківщину.



"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль втрати разом з ними. Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме 3 дні з 12 вересня. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що час і місце про поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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