На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Драбик

На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Драбик
На війні віддав своє життя житель села Башова Копачівської громади, головний сержант Драбик Михайло Іванович, 16.05.1978 року народження.

Про це повідомили у громаді.

Воїн загинув 11 вересня поблизу населеного пункту Новомайорське Волноваського району Донецької області, виявивши стійкість і мужність в бою за нашу Батьківщину.

"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль втрати разом з ними. Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме 3 дні з 12 вересня. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що час і місце про поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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