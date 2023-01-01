Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО

Волинським піротехнікам, які працюють на Донеччині, вручили відзнаки та присвоїли чергові спеціальні звання.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Нагороди й грамоти працівникам групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк, які виконують завдання за призначенням під час чергової ротації на Донеччині, вручив заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Волинській областіЗа мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, сумлінне виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану нагрудним знаком «Знак Пошани» нагороджений начальник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінуванняПодяками Державної служби з надзвичайних ситуацій нагороджені старший саперта водій-сапер, почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації – заступник начальники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінуванняЧергові спеціальні звання – сержант служби цивільного захисту – присвоєні саперам Андрію Мирончуку,та