Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО

Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які працюють на Донеччині, вручили відзнаки та присвоїли чергові спеціальні звання.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Нагороди й грамоти працівникам групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк, які виконують завдання за призначенням під час чергової ротації на Донеччині, вручив заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Волинській області Віктор Милостивий.

За мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, сумлінне виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану нагрудним знаком «Знак Пошани» нагороджений начальник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Віталій Гаврилюк.

Подяками Державної служби з надзвичайних ситуацій нагороджені старший сапер Андрій Мирончук та водій-сапер Віктор Мороз, почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації – заступник начальники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Андрій Романчук.
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО

Чергові спеціальні звання – сержант служби цивільного захисту – присвоєні саперам Андрію Мирончуку, Павлу Ханенчуку та Павлу Поліщуку.
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО

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Теги: Волинські піротехніки, Донеччина
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