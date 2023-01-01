Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Сьогодні, 14:47
Волинським піротехнікам, які працюють на Донеччині, вручили відзнаки та присвоїли чергові спеціальні звання.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Нагороди й грамоти працівникам групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк, які виконують завдання за призначенням під час чергової ротації на Донеччині, вручив заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Волинській області Віктор Милостивий.
За мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, сумлінне виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану нагрудним знаком «Знак Пошани» нагороджений начальник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Віталій Гаврилюк.
Подяками Державної служби з надзвичайних ситуацій нагороджені старший сапер Андрій Мирончук та водій-сапер Віктор Мороз, почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації – заступник начальники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Андрій Романчук.
Чергові спеціальні звання – сержант служби цивільного захисту – присвоєні саперам Андрію Мирончуку, Павлу Ханенчуку та Павлу Поліщуку.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Нагороди й грамоти працівникам групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк, які виконують завдання за призначенням під час чергової ротації на Донеччині, вручив заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Волинській області Віктор Милостивий.
За мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, сумлінне виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану нагрудним знаком «Знак Пошани» нагороджений начальник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Віталій Гаврилюк.
Подяками Державної служби з надзвичайних ситуацій нагороджені старший сапер Андрій Мирончук та водій-сапер Віктор Мороз, почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації – заступник начальники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Андрій Романчук.
Чергові спеціальні звання – сержант служби цивільного захисту – присвоєні саперам Андрію Мирончуку, Павлу Ханенчуку та Павлу Поліщуку.
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