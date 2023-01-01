У Луцьку прощатимуться із воїном Віталієм Велічком

У Луцьку прощатимуться із воїном Віталієм Велічком
У четвер, 14 вересня, о 10.30 годині у Свято-Благовіщенському храмі Луцька відбудеться відспівування Героя Віталія Велічка.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Лучанин Велічко Віталій Юрійович (08.07.1994 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомайорське Донецької області.

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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Теги: прощання, Луцьк
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