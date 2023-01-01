Лікарі просять волинян здати кров для військових
Сьогодні, 11:23
Для підтримки військовослужбовців у Володимирі у відділі трансфузійної допомоги є нагальна потреба у прийомі донорської крові усіх груп та резус-фактору «мінус» (-).
Про це у фейсбуці повідомляє КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання».
Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 год. у відділі трансфузійної допомоги, що розташований за адресою: Володимир, вулиця Северина Наливайка, 18.
За законом, можуть бути донорами українці з 18 до 60 років, а також старше (за дозволом лікаря).
Вага має бути не менш як 50 кілограмів.
За 1 раз у донора беруть приблизно 450 мл крові. Процедура триває 10–15 хвилин.
При собі донорам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
«Підтримайте ЗСУ! Здайте кров і врятуйте життя!» - закликають краян лікарі.
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Про це у фейсбуці повідомляє КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання».
Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 год. у відділі трансфузійної допомоги, що розташований за адресою: Володимир, вулиця Северина Наливайка, 18.
За законом, можуть бути донорами українці з 18 до 60 років, а також старше (за дозволом лікаря).
Вага має бути не менш як 50 кілограмів.
За 1 раз у донора беруть приблизно 450 мл крові. Процедура триває 10–15 хвилин.
При собі донорам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
«Підтримайте ЗСУ! Здайте кров і врятуйте життя!» - закликають краян лікарі.
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