Лікарі просять волинян здати кров для військових

Для підтримки військовослужбовців у Володимирі у відділі трансфузійної допомоги є нагальна потреба у прийомі донорської крові усіх груп та резус-фактору «мінус» (-).Про це у фейсбуці повідомляє КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання».Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 год. у відділі трансфузійної допомоги, що розташований за адресою: Володимир, вулиця Северина Наливайка, 18.За законом, можутьукраїнці з 18 до 60 років, а також старше (за дозволом лікаря).Вага має бути не менш як 50 кілограмів.За 1 раз у донора беруть приблизно 450 мл крові. Процедура триває 10–15 хвилин.При собі донорам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.«Підтримайте ЗСУ! Здайте кров і врятуйте життя!» - закликають краян лікарі.