За матеріалами СБУ ідеолога «денацифікації» України заочно засуджено до 10 років тюрми.Про це інформує пресслужба СБУ в телеграмі.Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога «денацифікації» України -У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну.Саме ця особа поширила термін «денацифікація» в росії і почала вживати його щодо України.За матеріалами української спецслужби його визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Нагадаєм, правоохоронці, яке діяло в Луцьку під вивіскою «айтішників». Насправді це виявилася «техпідтримка» російської мережі онлайн-казино.