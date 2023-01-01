Ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років тюрми
Сьогодні, 11:15
За матеріалами СБУ ідеолога «денацифікації» України заочно засуджено до 10 років тюрми.
Про це інформує пресслужба СБУ в телеграмі.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога «денацифікації» України - Армена Гаспаряна.
У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну.
Саме ця особа поширила термін «денацифікація» в росії і почала вживати його щодо України.
За матеріалами української спецслужби його визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);
▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаєм, правоохоронці ліквідували угрупування, яке діяло в Луцьку під вивіскою «айтішників». Насправді це виявилася «техпідтримка» російської мережі онлайн-казино.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує пресслужба СБУ в телеграмі.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога «денацифікації» України - Армена Гаспаряна.
У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну.
Саме ця особа поширила термін «денацифікація» в росії і почала вживати його щодо України.
За матеріалами української спецслужби його визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);
▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаєм, правоохоронці ліквідували угрупування, яке діяло в Луцьку під вивіскою «айтішників». Насправді це виявилася «техпідтримка» російської мережі онлайн-казино.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Доцент харківського університету працював на російську розвідку та коригував удари по місту, – СБУ
Сьогодні, 11:45
Лікарі просять волинян здати кров для військових
Сьогодні, 11:23
Ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років тюрми
Сьогодні, 11:15
У Луцьку в приватному будинку загорівся електролічильник
Сьогодні, 11:05
На Волині зі ставка дістали тіло потопельника
Сьогодні, 10:50