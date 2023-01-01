Ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років тюрми

Ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років тюрми
За матеріалами СБУ ідеолога «денацифікації» України заочно засуджено до 10 років тюрми.

Про це інформує пресслужба СБУ в телеграмі.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога «денацифікації» України - Армена Гаспаряна.

У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну.

Саме ця особа поширила термін «денацифікація» в росії і почала вживати його щодо України.

За матеріалами української спецслужби його визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);
▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаєм, правоохоронці ліквідували угрупування, яке діяло в Луцьку під вивіскою «айтішників». Насправді це виявилася «техпідтримка» російської мережі онлайн-казино.

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Теги: суд, вирок
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