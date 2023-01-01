Доцент харківського університету працював на російську розвідку та коригував удари по місту, – СБУ

Доцент харківського університету працював на російську розвідку та коригував удари по місту, – СБУ
СБУ затримала доцента університету, який працював на російське гру і коригував удари рф по Харкову.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Харкові ще одного агента головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Він коригував ракетно-артилерійські удари рф по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.

Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів.

Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Співробітники СБУ викрили агента воєнної розвідки рф і затримали його у власному помешканні в обласному центрі.

За матеріалами слідства, він передавав розвіддані до російського гру через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.
Доцент харківського університету працював на російську розвідку та коригував удари по місту, – СБУ

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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