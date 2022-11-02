Важка хвороба обірвала життя лікарки Волинської обласної лікарні

Важка хвороба обірвала життя лікарки Волинської обласної лікарні
Важка хвороба обірвала життя лікарки Волинської обласної лікарні Надії Комаровської.

Про це повідомили на сторінці медзакладу.

"Колектив КП «Волинська обласна клінічна лікарня» з великим сумом повідомляє про передчасну смерть завідувачки відділенням спортивної медицини Комаровської Надії Яківни. Важка невиліковна хвороба обірвала життя нашої колеги - досвідченого лікаря, організатора охорони здоров’я, хорошої людини та милої жінки", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.

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Теги: Волинь, лікарка, смерть
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