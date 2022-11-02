Важка хвороба обірвала життя лікарки Волинської обласної лікарні
Сьогодні, 12:00
Важка хвороба обірвала життя лікарки Волинської обласної лікарні Надії Комаровської.
Про це повідомили на сторінці медзакладу.
"Колектив КП «Волинська обласна клінічна лікарня» з великим сумом повідомляє про передчасну смерть завідувачки відділенням спортивної медицини Комаровської Надії Яківни. Важка невиліковна хвороба обірвала життя нашої колеги - досвідченого лікаря, організатора охорони здоров’я, хорошої людини та милої жінки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу.
"Колектив КП «Волинська обласна клінічна лікарня» з великим сумом повідомляє про передчасну смерть завідувачки відділенням спортивної медицини Комаровської Надії Яківни. Важка невиліковна хвороба обірвала життя нашої колеги - досвідченого лікаря, організатора охорони здоров’я, хорошої людини та милої жінки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.
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