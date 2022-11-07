«Донька потрапила в аварію»: на Волині шахрай видурив у пенсіонерки 70 тисяч гривень

«Донька потрапила в аварію»: на Волині шахрай видурив у пенсіонерки 70 тисяч гривень
На Волині поліцейські оперативно затримали серійного шахрая.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Довірлива волинянка, не перевіряючи інформацію, віддала зловмиснику всі заощадження, які мала, адже їй сказали, що «донька за кордоном потрапила в ДТП». Завдяки злагодженій і чіткій роботі працівників відділу кримінального аналізу та оперативників карного розшуку шахрая затримали вже за кілька годин.

Подія трапилась учора, близько 13 години. 84-річній жінці зателефонували з невідомого номера та повідомили, що негайно потрібні кошти, адже її дочка потрапила в аварію і перебуває в тяжкому стані. Не перевіривши інформацію та не зателефонувавши дочці, лучанка винесла гроші незнайомцеві, сподіваючись зарадити ситуації таким чином. Той узяв кошти і швидко покинув місце події.

Отямившись, пенсіонерка звернулась до сусідки, аби та допомогла зв’язатись з поліцією.

Працівники відділу кримінального аналізу ретельно проаналізували відео з камер спостереження та прослідкували маршрут зловмисника. У лічені хвилини вони встановили дані особи. Також разом з оперативниками з’ясували, де у Луцьку зупинявся фігурант. У результаті оперативно-розшукових заходів, близько 17 години, місце перебування зловмисника встановили: він уже перебував на залізничному вокзалі, очікуючи потяг та сподіваючись покинути наше місто, прихопивши значну суму чужих грошових коштів.

Однак цьому завадили співробітники поліції, затримавши його в порядку ст. 208 КПК України, тож тепер він очікує підозри в ізоляторі тимчасового тримання. Гроші вилучили та повернуть власниці. Щоправда, фігурант 10 тисяч гривень встиг витратити на придбання мобільного телефона: його також вилучено.

Зловмисникові – 27 років, він з Дніпра. Відомо, що вже має кримінальне минуле: нині його судять одразу за двома статтями Кримінального Кодексу – участь у злочинній організації (ч.2 ст.255 ККУ) та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах чи організованою групою (ч.4 ст.190 ККУ). У складі групи осіб, таких же шахраїв, молодик промишляв на території Одещини, але вийшов під заставу.

Тепер слідчі оголосять йому підозру за ще однією статтею, після чого в суді обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

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Теги: Волинь, шахрай, гроші
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