У Луцьку зросла вартість електронного квитка.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Дане рішення ухвалили у зв’язку зі зверненням оператора електронних систем ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” та з метою відшкодування витрат на закупівлю та введення в обіг електронних квитків, зумовлених підняттям закупівельної вартості самих квитків, витрат сервісно-технічної служби обслуговування карток", - йдеться в повідомленні.Таким чином, за розрахунками оператора, вартість підняли з 60 до 70 гривень за один квиток. Це розповсюджується як на персоніфіковані квитки, так і на не персоніфіковані."Крім того, вартість електронного квитка з обмеженою кількістю поїздок, зокрема на дві поїздки становитиме 35 гривень, а на три – 50 гривень. Термін дії таких проїзних – 48 годин з моменту продажу.Оскільки вартість разового проїзду в автобусах, які працюють на міських маршрутах, не змінюється, вартість квитка на дві та на три поїздки залишено на тому ж рівні", - наголошують у міській раді.Нагадаємо, що учні, студенти та пільговики щороку мають підтверджувати свій проїзний.