У Луцьку в приватному будинку загорівся електролічильник
Сьогодні, 11:05
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 2 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
14 листопада о 14:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Видричі.
По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання. Імовірна причина пожежі - несправність пічного опалення. Постраждалих немає.
Черговий підрозділ 1-ї ДПРЧ за допомогою вогнегасника приборкали займання електролічильника приватного житлового будинку в місті Луцьку. Імовірна причина події - коротке замикання електролічильника.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
14 листопада о 14:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Видричі.
По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання. Імовірна причина пожежі - несправність пічного опалення. Постраждалих немає.
Черговий підрозділ 1-ї ДПРЧ за допомогою вогнегасника приборкали займання електролічильника приватного житлового будинку в місті Луцьку. Імовірна причина події - коротке замикання електролічильника.
Фото - ілюстративне.
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