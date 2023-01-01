У Луцьку в приватному будинку загорівся електролічильник





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



14 листопада о 14:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Видричі.



По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання. Імовірна причина пожежі - несправність пічного опалення. Постраждалих немає.



Черговий підрозділ 1-ї ДПРЧ за допомогою вогнегасника приборкали займання електролічильника приватного житлового будинку в місті Луцьку. Імовірна причина події - коротке замикання електролічильника.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 2 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.14 листопада о 14:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Видричі.По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання. Імовірна причина пожежі - несправність пічного опалення. Постраждалих немає.Черговий підрозділ 1-ї ДПРЧ за допомогою вогнегасника приборкали займання електролічильника приватного житлового будинку в місті Луцьку. Імовірна причина події - коротке замикання електролічильника.

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