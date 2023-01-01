У Луцьку в приватному будинку загорівся електролічильник

У Луцьку в приватному будинку загорівся електролічильник
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 2 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

14 листопада о 14:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Видричі.

По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання. Імовірна причина пожежі - несправність пічного опалення. Постраждалих немає.

Черговий підрозділ 1-ї ДПРЧ за допомогою вогнегасника приборкали займання електролічильника приватного житлового будинку в місті Луцьку. Імовірна причина події - коротке замикання електролічильника.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, пожежа, електролічильник
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